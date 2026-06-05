Un restaurante ubicado en el barrio Viviendas del Sur, en Itagüí, fue sellado por las autoridades sanitarias.

La situación se presentó luego de que en una inspección se encontraran cucarachas en distintas áreas del establecimiento, productos vencidos destinados para la venta y múltiples deficiencias en las condiciones de higiene.

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Denuncia ciudadana destapó graves fallas sanitarias en el establecimiento

La intervención fue realizada por la Alcaldía de Itagüí a través de la Secretaría de Salud, luego de que vecinos y clientes manifestaran preocupación por la presencia de insectos y malos olores en el negocio.

Según relataron algunos residentes citados por las autoridades, las cucarachas podían verse incluso en las vitrinas donde se exhibían productos para la venta, situación que motivó la presentación de una queja formal.

Tras recibir la denuncia, funcionarios municipales realizaron una visita de inspección para verificar las condiciones sanitarias del establecimiento.

De acuerdo con el informe oficial, los hallazgos fueron incluso más graves de lo que habían reportado los habitantes del sector.

Durante el recorrido se evidenciaron problemas de limpieza, presencia de productos vencidos y una infestación de cucarachas en varios puntos del local.

Ante el riesgo que estas condiciones representaban para la salud pública, las autoridades procedieron a imponer una medida de seguridad sanitaria y sellaron el restaurante.

La administración municipal señaló que continuará desarrollando acciones de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y proteger a los consumidores.

Durante la inspección sanitaria, las autoridades hallaron cucarachas, productos vencidos y múltiples deficiencias de higiene, por lo que ordenaron el sellamiento del establecimiento. Foto: Composición Semana/ Alcaldía Itagüí

Ciudadanos exigen más inspecciones a restaurantes

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron indignación por las condiciones encontradas

Algunos vecinos pidieron que este tipo de controles se realicen con mayor frecuencia en los establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos.

También hubo comentarios de ciudadanos que aseguraron que no sería la primera vez que el negocio enfrenta una medida de este tipo.

La situación ocurre en medio de un fortalecimiento de los controles sanitarios en Itagüí.

Si las autoridades sanitarias concluyen que existieron infracciones a las normas de higiene e inocuidad alimentaria, los propietarios del restaurante podrían enfrentar un proceso administrativo que va más allá del sellamiento preventivo que ya fue impuesto.

De acuerdo con la Ley 9 de 1979, las autoridades de salud pueden imponer sanciones que incluyen amonestaciones, decomiso de productos, suspensión o cancelación de licencias sanitarias, cierre temporal o definitivo del establecimiento.

Un establecimiento comercial en el barrio Viviendas del Sur fue sellado debido a sus deficientes condiciones de salubridad, que se evidenciaron en vídeos que nos compartió un hombre como parte de una denuncia pública. pic.twitter.com/iIYMMbB5cl — Itagüí Hoy (@ItaguiHoy) June 4, 2026

Incluso, pueden imponer multas que, según la gravedad de la infracción, pueden llegar hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el caso del restaurante de Itagüí, el hallazgo de cucarachas, productos vencidos y deficiencias sanitarias podría derivar en la exigencia de corregir todas las irregularidades antes de una eventual reapertura.

Si las autoridades encuentran reincidencia o consideran que persiste el riesgo para los consumidores, el establecimiento podría enfrentarse a sanciones más severas, incluido un cierre prolongado o definitivo.

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Según datos divulgados por la administración municipal, durante 2025 se realizaron más de 13.000 visitas de inspección, vigilancia y control, que derivaron en el cierre de 50 establecimientos comerciales.

Para 2026, las autoridades anunciaron que continuarán intensificando estas labores en distintos sectores económicos del municipio.