Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sentó su postura por la más reciente decisión que tomó la Registraduría en su contra, que lo deja por fuera de la consulta que realizará la izquierda para escoger a un candidato único para la contienda por la Presidencia, bajo la denominación de Frente por la Vida.

El órgano electoral emitió un comunicado de prensa en el que notificó que no tenía lugar en esa consulta programada para el 8 de marzo: “Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

Daniel Quintero recibe nuevo aval para aspirar a la Presidencia

Como se recordará, Daniel Quintero puso su nombre a consideración para la consulta del Pacto Histórico, compitiendo con Iván Cepeda y Carolina Corcho. Él se retiró a última hora, pero sus votos fueron contabilizados. En esa oportunidad, el triunfo fue para Cepeda y se convirtió en el candidato del presidente Gustavo Petro.

Frente a la decisión que tomó la Registraduría, el exmandatario de la capital de Antioquia describió que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien debe definir el futuro de su candidatura: “El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura”.

Daniel Quintero quiere ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Quintero agregó que la Registraduría “no puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Esperen noticias en las próximas horas”, escribió en su cuenta de X pocos minutos después de que el órgano electoral anunciara la noticia.

Daniel Quintero insistiría en la participación en la consulta con el aval de dos partidos políticos: el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y el Partido del Trabajo de Colombia (PTC). Sin embargo, su futuro en la contienda está por definirse y dependería de un nuevo concepto que se espera del Consejo Nacional Electoral.

Roy Barreras confirma inscripción de la consulta presidencial del Pacto Amplio y Daniel Quintero figura como precandidato