Daniel Quintero recibe nuevo aval para aspirar a la Presidencia

Daniel Quintero anunció que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) avalará su candidatura a la Presidencia y reiteró su participación en la consulta de la izquierda, programada para el 8 de marzo, en la que se medirá con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, de la cual se escogerá un aspirante único.

“Además del aval de AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), que ha sido muy importante en el proceso de nuestra aspiración, acabamos de recibir el coaval del Partido del Trabajo de Colombia, del PTC”, contó el exalcalde de Medellín a través de un video que difundió en sus redes sociales.