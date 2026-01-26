Confidenciales

Daniel Quintero recibe nuevo aval para aspirar a la Presidencia

El exalcalde de Medellín insistió en que participará en la consulta de este 8 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:26 p. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

Daniel Quintero anunció que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) avalará su candidatura a la Presidencia y reiteró su participación en la consulta de la izquierda, programada para el 8 de marzo, en la que se medirá con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, de la cual se escogerá un aspirante único.

“Además del aval de AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), que ha sido muy importante en el proceso de nuestra aspiración, acabamos de recibir el coaval del Partido del Trabajo de Colombia, del PTC”, contó el exalcalde de Medellín a través de un video que difundió en sus redes sociales.

Más de Confidenciales

En la reunión de estrategia militar estuvieron 174 mando de brigadas y otras unidades.

Comandantes del FF. MM. y Ejército se reunieron con 174 altos mandos, ¿Qué temas abordaron?

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero recibe nuevo aval para aspirar a la Presidencia

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

“Se puso como machito de bar, como buen borracho, y apenas le salió uno grande, se asustó”: Juan Carlos Pinzón sobre Petro y Trump

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones Objetivo: ● Alejandra Barrios Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) ● Rafaela Cortés Zambrano Gobernadora del Meta ● Adriana Magali Matiz Gobernadora del Tolima ● Clara López Obregón Senadora de la República Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA

Clara López no participará en la consulta de la izquierda: irá a la primera vuelta presidencial

La cadena de Nicolás Alcocer

La cadena de Nicolás Alcocer que le fue robada en Madrid: ¿cuánto cuesta y para qué alcanzaría?

ZULMA GUZMAN

“Un poco loca o fuera del molde”: así describió Juan de Bedout a Zulma Guzmán en diligencia ante la Fiscalía

-

Así respondieron los candidatos de la Gran Consulta sobre a quién apoyarían en una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Esteban Santos

Esteban Santos habló de la campaña presidencial y dio su opinión sobre Cepeda y De la Espriella: “Se vendrán con toda a atacarme”

Paloma Valencia y María José Pizarro.

Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

1

El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

Noticias Destacadas