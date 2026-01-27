Política

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

La resolución se envió al Consejo Nacional Electoral, que deberá pronunciarse de fondo sobre este asunto.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 6:03 p. m.
Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este martes 27 de enero la izquierda adelantó la inscripción en la Registraduría Nacional para participar en la consulta del 8 de marzo donde los ciudadanos afines a ese sector podrán votar por el candidato de su preferencia.

La consulta de la izquierda quedó registrada oficialmente con el nombre de Frente por la Vida y se anunció que Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero estarán en el proceso.

Sin embargo, la Registraduría se pronunció de fondo y rechazó la postulación de Daniel Quintero en esa consulta al considerar que: “Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, expidió la resolución 889 del 2026 donde explica detalladamente las razones por las cuales se rechaza esa postulación de Quintero.

El exalcalde de Medellín ha dicho públicamente que quiere participar en la consulta del 8 de marzo y que cuenta con el aval del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y del Partido del Trabajo de Colombia. No obstante, con esta decisión de la Registraduría, el único camino que podría tener Quintero es ir solo a la primera vuelta presidencial.

El fantasma de la inhabilidad de Iván Cepeda: expertos coinciden en que no podría participar en la consulta del Pacto Amplio. ¿Asumirá el riesgo?

Seguramente Quintero entrará en un debate jurídico, pero es poco el tiempo que queda para formalizar la inscripción (6 de febrero) y se deberá determinar cuál autoridad tiene la última palabra en esta materia.

Además, la Registraduría envío las postulaciones de Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero al Consejo Nacional Electoral “para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011″.

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

Tan pronto conoció la noticia, Quintero se pronunció sobre la decisión de la Registraduría. “El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura. La registraduría no puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Esperen noticias en las próximas horas”.

Sin embargo, bajo la misma tesis de la Registraduría en el caso de Daniel Quintero, hay dudas sobre la participación de Iván Cepeda ya que después de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, no estaría inhabilitado si llega directamente a la primera vuelta presidencial del 28 de mayo, pero, al parecer, sí lo estaría si decide oficialmente formar parte de esa consulta, que promete sacar a un candidato único de la izquierda y la centroizquierda.

El debate jurídico está abierto.

