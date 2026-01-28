Diana Osorio, la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó en la noche de este 27 de enero que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) le envió una invitación para que aceptara su aval para participar en la consulta presidencial de la izquierda, luego de que la Registraduría rechazara la inscripción del exmandatario; sin embargo, la carta que expuso es falsa, de acuerdo con la oficina de prensa del partido político.

En la misiva que mostró Osorio en un video que difundió en su cuenta de X se alcanza a leer: “En nombre de la dirección nacional del Partido del Trabajo de Colombia, y en ejercicio de nuestro compromiso con la democracia, la invitamos formalmente a aceptar la postulación como candidata avalada por nuestra organización política en la consulta del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de este año”. El anuncio generó revuelo nacional, dado que dijo que lo podría considerar ante los problemas que está teniendo Quintero.

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

César Tovar, coordinador de comunicaciones del PTC, indicó a SEMANA que se trata de una falsificación porque el visto bueno solo se le ha dado a Daniel Quintero, cuya participación en la consulta depende de un concepto que espera la dirección por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Eso es una falsedad el documento. Eso no ha estado nunca, de ninguna manera, en manos del comité ejecutivo del Partido. Si supiéramos el autor, estaríamos no solamente denunciándolo ante la opinión pública, sino ante las autoridades”.

Frente a la pregunta de si contemplan a Osorio como una opción para reemplazar a Quintero, se dijo que no: “Eso no está en debate ni en discusión, ni ha sido notificado a la dirección del Partido. Eso es una falsificación”, aclaró Tovar.

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Foto: Colprensa

A la vez, se conoció una publicación de Marcelo Torres, secretario general del Partido, sobre la situación: “El PTC sí decidió otorgar aval a Daniel Quintero como aspirante a la Presidencia de la República en la consulta de las fuerzas de izquierda y progresistas del 8 de marzo. La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”.

En la carta que mostró Osorio también se alcanzó a leer: “Esta invitación tiene un sentido político profundo. Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza. Su trayectoria política, su talante y su capacidad de conectar con la gente representan, justamente, ese tipo de liderazgos que el país reclama”.