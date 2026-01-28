Política

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

Fuentes del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) indicaron a SEMANA que el documento que mostró Osorio no fue emitido por la organización.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 4:32 p. m.
Diana Osorio es la esposa de Daniel Quintero.
Diana Osorio es la esposa de Daniel Quintero. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Diana Osorio, la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó en la noche de este 27 de enero que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) le envió una invitación para que aceptara su aval para participar en la consulta presidencial de la izquierda, luego de que la Registraduría rechazara la inscripción del exmandatario; sin embargo, la carta que expuso es falsa, de acuerdo con la oficina de prensa del partido político.

En la misiva que mostró Osorio en un video que difundió en su cuenta de X se alcanza a leer: “En nombre de la dirección nacional del Partido del Trabajo de Colombia, y en ejercicio de nuestro compromiso con la democracia, la invitamos formalmente a aceptar la postulación como candidata avalada por nuestra organización política en la consulta del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de este año”. El anuncio generó revuelo nacional, dado que dijo que lo podría considerar ante los problemas que está teniendo Quintero.

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

César Tovar, coordinador de comunicaciones del PTC, indicó a SEMANA que se trata de una falsificación porque el visto bueno solo se le ha dado a Daniel Quintero, cuya participación en la consulta depende de un concepto que espera la dirección por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Eso es una falsedad el documento. Eso no ha estado nunca, de ninguna manera, en manos del comité ejecutivo del Partido. Si supiéramos el autor, estaríamos no solamente denunciándolo ante la opinión pública, sino ante las autoridades”.

Frente a la pregunta de si contemplan a Osorio como una opción para reemplazar a Quintero, se dijo que no: “Eso no está en debate ni en discusión, ni ha sido notificado a la dirección del Partido. Eso es una falsificación”, aclaró Tovar.

Política

Fallo de tutela le dio la razón a Armando Benedetti en proceso contra Juan Carlos Wills

Política

Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

Política

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

Política

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

Política

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Política

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Política

Gustavo Petro dio inesperado regaño a uno de los asistentes a un evento: la incómoda situación quedó registrada en video

Política

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Confidenciales

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, invitó a Laura Gallego, exseñorita Antioquia, a tomarse un café luego de que primero la denunciara

Semana TV

Viudez de poder les sentó pésimo a Daniel Quintero y Diana Osorio

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio.
Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Foto: Colprensa

A la vez, se conoció una publicación de Marcelo Torres, secretario general del Partido, sobre la situación: “El PTC sí decidió otorgar aval a Daniel Quintero como aspirante a la Presidencia de la República en la consulta de las fuerzas de izquierda y progresistas del 8 de marzo. La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”.

En la carta que mostró Osorio también se alcanzó a leer: “Esta invitación tiene un sentido político profundo. Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza. Su trayectoria política, su talante y su capacidad de conectar con la gente representan, justamente, ese tipo de liderazgos que el país reclama”.

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Más de Política

Armando Benedetti y Juan Carlos Wills

Fallo de tutela le dio la razón a Armando Benedetti en proceso contra Juan Carlos Wills

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

Diana Osorio

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

ED 2258

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

El presidente Gustavo Petro hizo pasar un momento incómodo a su exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

Gustavo Petro dio inesperado regaño a uno de los asistentes a un evento: la incómoda situación quedó registrada en video

Gustavo Petro y soldados celebrando por aumento del salario mínimo.

Petro reaccionó a video de soldado que dice que lo ama por el nuevo salario mínimo para la Fuerza Pública: “La alta moral”

Iván Cepeda y las demandas en su contra en el CNE.

SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Noticias Destacadas