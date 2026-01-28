POLÍTICA

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

El exalcalde de Medellín se refirió al ofrecimiento que le hicieron a su esposa, Diana Osorio, para aspirar a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:11 p. m.
Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio
Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio Foto: Colprensa

Daniel Quintero está en aprietos y la salvavidas sería su esposa, Diana Osorio. La Registraduría le negó la posibilidad de inscribirse en la consulta de la izquierda, el Frente Amplio, y se enreda su futuro para competir por la Casa de Nariño. Una jugada familiar podría destrabar su interés de entrar a la contienda.

El órgano electoral le cerró las puertas a Quintero porque ya participó en la consulta del Pacto Histórico. Aunque él se retiró antes de tiempo, sus votos sí fueron contabilizados: quedó en tercer lugar, superado por la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el senador Iván Cepeda, quien ganó esa consulta.

Si bien en su campaña creen que la única entidad que podría rechazar la inscripción es el Consejo Nacional Electoral (ELN), expertos en la materia creen que la Registraduría tiene razón en su concepto. Él insistirá ante el CNE para tratar de salvar su candidatura presidencial.

Daniel Quintero recibe nuevo aval para aspirar a la Presidencia

Mientras eso sucede, ya se está organizando otro plan. El Partido del Trabajo de Colombia le envió una carta a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para que considere la posibilidad de aspirar a la Casa de Nariño, ante los inconvenientes que está teniendo el exmandatario de la capital de Antioquia.

Ella respondió a través de su cuenta de X: “Agradezco la invitación del Partido de los Trabajadores para aspirar a la Presidencia y participar en Consulta del Frente por la Vida. Primero, agotaremos los mecanismos legales sobre la inscripción de Daniel y después tomaré la decisión con tranquilidad y toda la responsabilidad”.

Daniel Quintero también se pronunció sobre la situación: “He escuchado las entrevistas de mi esposa, Diana Osorio. Me invade la sensación de admiración por su tenacidad, amor y carácter. Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A. Nadie como ella para gobernar este país”.

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Sobre el rechazo de la Registraduría, el exalcalde de Medellín aseguró: “El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura. La registraduría no puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Esperen noticias en las próximas horas”.

