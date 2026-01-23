Nación

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Frente a este anuncio hay dudas en temas jurídicos sobre su participación en los comicios del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de enero de 2026, 6:13 p. m.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Se siguen moviendo las fichas de cara a los próximos comicios electorales que se llevarán a cabo el 8 de enero de 2026 en las consultas interpartidistas del Pacto Amplio.

Este viernes, 23 de enero, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció en su cuenta personal de X y confirmó su participación en esta consulta a través de un video.

Daniel Quintero relanza su campaña con polémica propuesta de bajar la gasolina a 12.000 pesos

“Roy Barreras me invitó a mí, a Juan Fernando Cristo y a Luis Gilberto Murillo a participar en las consultas junto a Iván Cepeda y Camilo Romero”, dijo inicialmente.

El exmandatario fue claro y dijo: “Mi respuesta es sencilla: Anótenme, vamos a la consulta. Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella y lo vamos a hacer”, puntualizó.

Política

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

Política

El reclamo del senador Alfredo Deluque por las “soluciones improvisadas” del Gobierno nacional en la Alta Guajira, a propósito de las lanchas ambulancia

Política

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

Política

Activan la maquinaria de contratación en la Unidad para las Víctimas tras despido de su director: “Necesitamos cargar lo que más podamos”

Política

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Política

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Política

Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería imputado e iría a la cárcel; es cercano a Daniel Quintero

Confidenciales

Estos son los detalles del principio de oportunidad que revelaría supuestos hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín

Confidenciales

Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

En días pasados, el político paisa había manifestado que su aspiración aún debía ser revisada por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Se han contabilizado más de cinco propuestas del exalcalde para gobernar al país.

Aunque Quintero en un principio se jugó todas sus cartas para ser el candidato del Pacto Histórico y ganar la consulta interna de ese movimiento de izquierda, renunció a última hora.

A raíz de eso, el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, le remitió a finales de octubre de 2025 una comunicación al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristián Ricardo Quiroz, para que esclarezca el panorama político de Quintero.

Suárez enumeró una serie de episodios que pondrían en duda la aspiración del exmandatario, y cuyos alcances han generado múltiples interpretaciones en redes sociales, donde expertos en materia electoral han sugerido que él no podría competir por el cargo porque renunció a la consulta del Pacto Histórico, pero su defensa es que no tiene ningún impedimento.

El próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional para participar en consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República.

Más de Política

Daniel Quintero

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

Congresista 2022

El reclamo del senador Alfredo Deluque por las “soluciones improvisadas” del Gobierno nacional en la Alta Guajira, a propósito de las lanchas ambulancia

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno; y el director de esa entidad, Adith Romero

Activan la maquinaria de contratación en la Unidad para las Víctimas tras despido de su director: “Necesitamos cargar lo que más podamos”

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Cancillería de Colombia Gustavo Petro

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Noticias Destacadas