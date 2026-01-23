Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Se siguen moviendo las fichas de cara a los próximos comicios electorales que se llevarán a cabo el 8 de enero de 2026 en las consultas interpartidistas del Pacto Amplio.

Este viernes, 23 de enero, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció en su cuenta personal de X y confirmó su participación en esta consulta a través de un video.

Daniel Quintero relanza su campaña con polémica propuesta de bajar la gasolina a 12.000 pesos

“Roy Barreras me invitó a mí, a Juan Fernando Cristo y a Luis Gilberto Murillo a participar en las consultas junto a Iván Cepeda y Camilo Romero”, dijo inicialmente.

El exmandatario fue claro y dijo: “Mi respuesta es sencilla: Anótenme, vamos a la consulta. Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella y lo vamos a hacer”, puntualizó.

Confirmo mi participación en la Consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de Marzo. pic.twitter.com/txCGdr65nj — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) January 23, 2026

En días pasados, el político paisa había manifestado que su aspiración aún debía ser revisada por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Se han contabilizado más de cinco propuestas del exalcalde para gobernar al país.

Aunque Quintero en un principio se jugó todas sus cartas para ser el candidato del Pacto Histórico y ganar la consulta interna de ese movimiento de izquierda, renunció a última hora.

A raíz de eso, el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, le remitió a finales de octubre de 2025 una comunicación al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristián Ricardo Quiroz, para que esclarezca el panorama político de Quintero.

Suárez enumeró una serie de episodios que pondrían en duda la aspiración del exmandatario, y cuyos alcances han generado múltiples interpretaciones en redes sociales, donde expertos en materia electoral han sugerido que él no podría competir por el cargo porque renunció a la consulta del Pacto Histórico, pero su defensa es que no tiene ningún impedimento.

El próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional para participar en consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República.