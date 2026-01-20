Daniel Quintero relanza su campaña con polémica propuesta de bajar la gasolina a 12.000 pesos

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle apareció en redes sociales este martes, 20 de enero, para lo que llamó el reinicio de su campaña presidencial.

Lo hizo desde una estación de gasolina en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

¿Por qué? Porque desde allí prometió bajar a 12 mil pesos el precio de la gasolina en Colombia, que ha sido incrementado en los últimos años por el gobierno de Gustavo Petro, el cual él respalda, hasta los 15.900 pesos, precio que pagan en promedio en Bogotá.

“Desde aquí reinicio nuestra campaña a la presidencia de la República, gasolina a precio de patria pa los que camellan, 12 mil por galón”, dijo.

Según el político paisa, cuya aspiración aún debe por ser revisada por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, esta es su qiinta propuesta para gobernar al país.

Esta iniciativa se conoce justo cuando el mismo gobierno Petro anunció que para febrero bajará el costo de los combustibles.

El mismo ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que el Gobierno Nacional implementará un nuevo precio a la gasolina con una reducción de 300 pesos en todo el país, lo que significa que los colombianos pagarán un combustible más barato.

Esa propuesta ha sido cuestionada por darse en plena época electoral, aunque desde los sectores de gobierno arguyen que se da justo por el pago de una deuda que acomoda los recursos del Fondo de Estabilización del Precio de la Gasolina.

Además, el reinicio de la campaña de Quintero es anunciado por el político preciso cuando se conoce que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por presuntos hechos de corrupción a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín.

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero. Foto: Redes sociales Juan David Palacio

Ese sería, después de Quintero, el funcionario de más alto nivel enredado por corrupción en el periodo gubernamental 2020-2023.