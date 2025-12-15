Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se dio por vencido y logró que el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) avalará su precandidatura presidencial en el 2026.

SEMANA habló con el político paisa y confirmó la noticia que oficializará a sus electores en la tarde de este lunes, 15 de diciembre.

Quintero logró el guiño del partido político indígena luego de emprender una batalla jurídica contra la Registraduría que se atravesó a la inscripción de su comité de firmas.

Recordemos que la entidad electoral ha sostenido la tesis que apunta a que Quintero participó de la consulta interna del Pacto Histórico el pasado domingo 26 de octubre. Aunque él renunció una semana antes, su nombre y su fotografía alcanzaron a quedar plasmados en los tarjetones junto a los de Iván Cepeda y Carolina Corcho.

El hecho de hacer parte de esa consulta le impidió registrar su comité de firmas que validara su inscripción. Al fin y al cabo, la ley en Colombia es clara en que quien participe de una consulta tiene que aceptar los resultados y no puede participar en otro mecanismo de elección. Para la Registraduría la inscripción de Daniel Quintero a la consulta quedó en firme y estaría inhabilitado.

No se puede olvidar que el registrador Hernán Penagos trasladó el caso al Consejo Nacional Electoral para que tomara una decisión, pero el CNE no se declaró competente para decidir porque la Registraduría es la entidad exclusiva que se encarga de inscribir a los candidatos.

Daniel Quintero, con el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, tendrá que sortear nuevamente a la Registraduría y, posiblemente, se encuentre con el mismo escenario jurídico.

Si la Registraduría acepta y permite su inscripción, Quintero tendrá que decidir en las próximas semanas si llega solo a la primera vuelta en mayo de 2026. O, si al contrario, mide fuerzas en una de las dos consultas que promueven sectores progresistas. Una de ellas, el Frente Amplio, del que hacen parte Iván Cepeda y al que acudirán otros candidatos como Roy Barreras.

Daniel Quintero también podría medirse en la consulta que adelantará el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, con quien tiene buena relación de amistad y el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes.