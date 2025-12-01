El exalcalde Daniel Quintero habla de su futuro político en el 2026: ¿una candidatura presidencial o aspiración al Senado?

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero no tiene definido su futuro político de cara al 2026. Este jueves, el Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá también le cerró las puertas para inscribir ante la Registraduría su comité de recolección de firmas. La razón: declaró improcedente la tutela.

Como si fuera poco, este lunes, 1 de diciembre, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá falló otra acción de tutela y no le halló la razón a Quintero porque, según el juez, “no se acreditó el perjuicio irremediable contra el aspirante presidencial”. La Registraduría concluyó que su comité de recolección de firmas no cumplía requisitos legales.

Heridas, incumplimientos y deslealtades en la izquierda. | Foto: SEMANA

En ese orden de ideas, a Quintero se le estrecha el margen de maniobra que tiene para medirse en las urnas en el 2026 buscando la Casa de Nariño.

Pero no quiere decir que el líder paisa esté aniquilado políticamente porque aún tiene más de un salvavidas con el que pretende revivir su aspiración presidencial. Los próximos días serán cruciales.

“No nos dejaron recoger firmas, pero nos queda la alternativa de aceptar el aval de un partido. Hay varios que nos lo han ofrecido”, escribió este lunes en su red social X.

Confirmó que el Juzgado 18 había declarado improcedente la tutela con la que él solicitaba recoger firmas para aspirar a la Presidencia. “No dijeron que no tuviéramos la razón, sino que debería ir al Consejo de Estado que demora años”, explicó.

Y reconoció que “dado que el plazo para la recolección de firmas va hasta el 17 de diciembre, el tiempo no daría. Acataremos la decisión, impugnaremos, pero más importante: seguiremos adelante”.

SEMANA confirmó que Quintero tiene hoy tres caminos. El primero, aceptar el aval de un partido a la Presidencia.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Varias fuentes cercanas al mandatario le dijeron a este medio que el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, hoy con profundas diferencias con Gustavo Petro, le propuso que midieran sus fuerzas políticas entre ambos y se escogiera a un candidato que, eventualmente, pudiera participar en el Frente Amplio o llegar directamente a la primera vuelta.

Quintero —quien sigue sosteniendo buena relación con el presidente Petro— no ha tomado una decisión, pero ese podría ser un escenario.

El exalcalde de Medellín tampoco descarta empezar a recoger firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que abarque varios temas, entre ellos, el cierre del Congreso, una propuesta que ha venido impulsando desde hace varias semanas.

Otra fuente cercana a Quintero le dijo a SEMANA que, si todos los escenarios presidenciales se cierran, él aspiraría a encabezar una lista al Senado. Ya ha recibido propuestas del propio Carlos Caicedo e, incluso, del precandidato presidencial Roy Barreras de participar por una lista al Congreso.

Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Él sigue sin tomar una decisión, pero el Legislativo sería la última carta con la que jugaría.