Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

El Partido Ecologista Colombiano le ofreció a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, el aval para que ingrese a la consulta presidencial que hará la izquierda con el fin de definir a un único candidato para la primera vuelta. El anuncio se conoció luego de que el Partido del Trabajo de Colombia negara la invitación a Osorio y denunciara que la carta que se publicó es falsa.

En un documento, fechado del 28 de enero y dirigido a la ex primera dama de Medellín, se lee: “La invitamos respetuosamente a considerar la posibilidad de representar al Partido Ecologista Colombiano en la consulta del Frente por la Vida, que se realizará el próximo 8 de marzo, como expresión de un liderazgo comprometido con la dignidad de los pueblos”.

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Se indicó que su presencia podría poner sobre la mesa la agenda de la organización: derechos de los pueblos afrocolombianos, indígenas y campesinos; protección del territorio y los bienes comunes; justicia social, étnica y ambiental; derechos de las mujeres, y economía comunitaria y paz.

“Respetamos profundamente la decisión que usted adopte y reiteramos esta invitación desde la admiración y la convicción de que su liderazgo puede aportar al fortalecimiento de la democracia. Quedamos atentos a la oportunidad de dialogar personalmente sobre esta propuesta”, concluyó el partido.

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Foto: Colprensa

De momento, no ha habido un pronunciamiento de Osorio. Ella sí habló de la propuesta del PTC, pero que resultó siendo un documento falso, de acuerdo con las directivas de esa organización.

“Agradezco la invitación del Partido de los Trabajadores para aspirar a la Presidencia y participar en consulta del Frente por la Vida. Primero agotaremos los mecanismos legales sobre la inscripción de Daniel y después tomaré la decisión con tranquilidad y toda la responsabilidad”, dijo Osorio.

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

Daniel Quintero también se refirió a la situación: “He escuchado las entrevistas de mi esposa, Diana Osorio. Me invade la sensación de admiración por su tenacidad, amor y carácter. Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A. Nadie como ella para gobernar este país”.