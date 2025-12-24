Cony Camelo confesó que ‘MasterChef Celebrity’ la dejó “de psiquiatra”; recibió hate y “amenazas de muerte”

La temporada 2024 de MasterChef Celebrity Colombia dejó huella por la intensidad de sus episodios y por varias figuras que dieron de qué hablar. Entre ellas, el nombre de Cony Camelo tuvo fuerza a lo largo de la competencia.

La actriz bogotana, recordada por su papel en Los Reyes, llamó la atención no solo por su desempeño entre fogones, sino también por el carácter firme que mostró desde el primer día.

Cony Camelo, exparticipante de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN

Su personalidad directa y decidida marcó su paso por el reality, aunque también generó roces y situaciones polémicas con algunos de sus compañeros.

Esas tensiones no pasaron desapercibidas para la audiencia ni para el entorno del programa, convirtiéndola en una de las participantes más comentadas de la edición.

Más allá de la cocina, su actitud fue parte importante de la conversación pública durante la temporada.

Cony Camelo reveló los motivos por los que no habló de ‘MasterChef Celebrity’ tras su salida

Cony Camelo habló de las consecuencias que afrontó, tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, Camelo fue invitada a la emisora Vibra, y allí se refirió a las consecuencias reales que enfrentó tras su participación en el reconocido reality culinario, considerado uno de los más populares de la televisión colombiana.

En la conversación, la famosa actriz mencionó que todo lo que vivió y afrontó con el Hate de la gente, hizo que sintiera miedo de salir a la calle como una persona normal.

“Me daba mucha ansiedad salir a la calle. El hate de MasterChef fue inigualable... de psiquiatra; hasta amenazas de muerte recibí. Allí la gente se entera solo del 10% de lo que en realidad sucede [...] La gente le cree a la televisión y eso es muy peligroso; me arrepentí muchísimo de participar", dijo Camelo.

En sus palabras, Connie mencionó que mientras estaba en el programa algunos de sus compañeros la llamaban a decirle que ellos habían dicho cosas peores, pero que sólo pasaban al aire lo que ella decía.

Esto ya lo había mencionado antes, la forma en la que se enteró de qué ella había sido la elegida para ser la villana de la temporada, por lo que sí era verdad que mostraban la mayoría de cosas pesadas de ella y no las de los otros participantes.

Además, mencionó: “Muchos de mis compañeros de MasterChef no decían nada de lo que pensaban y les tocaba mentir [...] Yo cerré todas las opiniones porque me asusté“.

Cony Camelo reveló el pago que tuvo en ‘MasterChef Celebrity’, pero dio ácido dardo: “A mí me salió caro”

“Me decían ladrona y yo no tenía nada que ver con la trampa [...] Viví encerrada todo el año pasado, me tocó ir al psiquiatra porque me daba mucha ansiedad salir a la calle; y me daba miedo de lo que le pudieran hacer a mis papás”, concluyó, dejando ver que el odio que recibió fue tan fuerte que tuvo que acudir a un profesional para cuidar su salud mental.