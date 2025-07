Cony Camelo reveló los motivos por los que no quiere volver hablar de MasterChef | Foto: Instagram @conycamelo

Camelo, en primera instancia, confesó que nunca se había visto el formato y esto ella lo considera como una falla delicada: “Yo cometí un grave error, yo nunca me había visto ‘MasterChef, yo no soy buena televidente. Yo pensé que era un reality de cocina, pero era un reality, los realities son unas personas contra las otras" , dijo.

Además, manifestó que, desde su percepción, fue encasillada en el papel de la villana de la temporada, y esto, según explicó, no dejó ver su verdadera personalidad ni sus intenciones dentro del programa.

“En parte sí, sin duda yo después me encontré con uno de los realizadores, con los que no podíamos tener relación y él me confesó a mí: ‘Claro sí, la vaina era a ti joderte’”, aseguró Cony.