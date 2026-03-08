Jessica Cediel se ha posicionado como una de las personalidades más visibles de la televisión en Colombia, gracias a su trayectoria como conductora en distintos formatos de entretenimiento. A lo largo de su carrera ha participado en programas de gran alcance como ‘La descarga’, ‘Muy buenos días’ y ‘Yo me llamo’, espacios que ayudaron a consolidar su popularidad entre la audiencia.

Sin embargo, recientemente la atención sobre la presentadora no se centró únicamente en su trabajo televisivo. Varias miradas se dirigieron a unas imágenes que circularon en redes sociales, en las que aparece participando en un evento público organizado por el Centro Democrático, realizado antes de las elecciones al Congreso y de la consulta interna del sector político.

En dichas publicaciones, la bogotana se dejó ver en tarima junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia, manifestando su respaldo a esa colectividad. Durante el evento, varios asistentes aprovecharon el momento para grabarla y compartir videos en redes sociales, demostrando su entusiasmo y cercanía con la presentadora.

Sin embargo, los ataques en redes sociales se hicieron frecuentes, al punto de señalarla por su inclinación política y el estilo de vida que llevaba lejos de lo convencional.

Por tal motivo, en un post de Instagram, la presentadora compartió un video en su perfil oficial, donde respondía al ‘odio que le tiraba’ en publicaciones y espacios digitales. Allí, se refirió a la importancia que le daban, precisamente por las visualizaciones y alcance.

“Agradecerle a los detractores por estar pendientes de mí; no alcanzaba a imaginar que la opinión de una simple mortal fuera tan importante para un país. Así vengan a favor o en contra, están demostrándome que soy importante... así que la buena desde el corazón”, dijo.

De igual manera, tras ir en contra de quienes hablaban de su forma de vestir y de actuar, Jessica Cediel se defendió y aseguró que el físico era lo de menos, pues Dios se basaba en lo que se cargaba en el corazón.

“Dios mira los corazones, no las apariencias. Si no saben, vayan a la palabra. El hecho de que una persona se vista con un cuello tortuga o pretenda venderse al mundo de una manera, no significa que sea una buena persona. Esto es físico, esto es pasajero, esto es un regalo de Dios y en algún momento se va a acabar”, comentó en el clip.

Al hablar sobre el tema político, la modelo respondió contundente, asegurando que no estaba buscando oportunidades por falta de trabajo en la televisión, sino que era fiel a su pensamiento. En este punto fue donde soltó una noticia, relacionada con una decisión que tomaría.

“Dicen que ya se me acabó el cuarto de hora y por eso ahora estoy en la política... no es verdad, pero me dieron una idea increíble, porque hay mucha gente que me está diciendo que por qué no me lanzo a la política. Lo voy a anotar en la lista de mis posibilidades; nunca lo tenía ahí porque tengo mi profesión como prioridad, pero de pronto les doy una sorpresa”, aseguró.

“No voy a cambiar de opinión, me pueden seguir llamando como me quieran llamar, pero sí creo en el partido político que estoy apoyando”, agregó, diciendo: “El pecado lo ha cometido lado y lado. Aquí hay aplausos para todo mundo”.