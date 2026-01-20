Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe y dio contundente mensaje: “Tengo derecho a elegir”

Jessica Cediel se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la televisión colombiana, gracias a su carrera como presentadora en reconocidos formatos de entretenimiento y variedades. A lo largo de los años, ha hecho parte de programas de gran audiencia como La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo, espacios que reforzaron su popularidad ante el público.

No obstante, más allá de su trabajo en pantalla, las miradas de algunas personas se posaron en una serie de publicaciones que salieron a la luz, donde se le veía en un evento público del Centro Democrático, previo a las elecciones al Congreso y a la consulta interna de la derecha, próximas a realizarse.

La bogotana no dudó en plasmar su apoyo a este partido político, al aparecer en tarima junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia. Allí, los asistentes demostraron su cariño y admiración, al grabarla y compartir sus contenidos.

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

En un instante, la candidata del Centro Democrático soltó unas palabras, apuntando: “Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia… he estado al lado del presidente Uribe en todas las batallas”.

Una vez escuchó el mensaje, hizo un corazón con sus manos y aplaudió, lo que reflejó su inclinación en este ámbito.

No obstante, otro de los momentos que detonó reacciones fue cuando Álvaro Uribe Vélez habló sobre la presencia de la modelo, al aseverar el agradecimiento y cariño que le tenían por su apoyo incondicional. Allí recordó al padre de la presentadora, quien murió días atrás.

“Tenemos una visita muy honrosa. Te queremos agradecer tanto que estés en esta tarima con nosotros. Hace pocos días murió su padre… te queremos expresar toda nuestra solidaridad, de todo corazón, nuestra querida Jessica”, comentó.

“De todo corazón. Queridos ciudadanos, el gobierno que yo presidí mejoró a Colombia en seguridad, economía, reducción de pobreza… El país no quedó perfecto; también hubo errores. Por favor, claro que hay críticas, pero con Paloma Valencia y con este joven equipo que llegará al Congreso de Colombia, espero que lo bueno se mejore, lo malo se corrija y lo nuevo se incorpore”, agregó.

Ataques a Jessica Cediel en redes sociales

En sus historias del perfil, la celebridad compartió una serie de contenidos, mostrando cómo personas la insultaban y ofendían por su inclinación política.

“No generalizo, pero vean… hablan de paz y jum”, escribió, a lo que agregó: “Yo como ciudadana tengo derecho a elegir. Y desde mi esquina yo sí respeto la diferencia. Así no comparta”.

Esta defensa fue para plasmar a todos los que la criticaban por apoyar a la derecha colombiana, profundizando en su respeto a quienes no estaban de acuerdo.