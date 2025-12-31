Gente

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

La presentadora dejó ver cómo ha vivido estos días, luego de perder a su papá.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

31 de diciembre de 2025, 2:58 p. m.
Jessica Cediel en el funeral de su padre
Jessica Cediel en el funeral de su padre Foto: @jessicacedielnet

El mes de diciembre ha sido especialmente doloroso para la presentadora y modelo Jessica Cediel, quien enfrenta la pérdida de su padre, Alfonso Cediel, fallecido el pasado 20 de diciembre.

Un duelo que, lejos de mantenerse de forma privada y en su familia, terminó convirtiéndose en una situación que se ha mantenido de voz a voz.

La situación tomó relevancia mediática luego de que la presentadora compartiera en sus redes sociales algunas imágenes del velorio. Lo que para una parte de sus seguidores fue interpretado como un acto de despedida y un homenaje familiar, para otros se convirtió en motivo de debate.

En redes sociales se desató una discusión llena de amor y odio. Varios mensajes de apoyo y solidaridad, pero también críticas, se hicieron visibles en un momento considerado íntimo y personal.

Jessica Cediel reapareció tras polémica de la muerte de su padre

Días después de la controversia, la presentadora volvió a pronunciarse a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Allí, compartió un mensaje reflexivo en el que aseguró dejar su proceso en manos del tiempo. “Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo, la vida te cambia completamente en un antes y un después. Miras todo con nuevos ojos. Por ahora... tiempo al tiempo...”, escribió.

De igual forma, Cediel expresó su pensamiento de que atravesar una pérdida de esa magnitud transforma por completo a una persona, marcando un antes y un después en la vida de la misma.

Jessica Cediel reapareció con importante mensaje, tras muerte de su padre.
Jessica Cediel reapareció con importante mensaje, tras muerte de su padre. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“Que Dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aún tenemos un vacío por dentro. Y aunque duela intensamente, permítenos aceptar con gozo tu santa voluntad. Jeremías 29:11″, concluyó en el escrito.

Jessica Cediel contestó a Tuti Vargas por críticas en el sepelio

Una de las que más llenó de críticas a la presentadora fue la influencer Tuti Vargas.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno...no. Respeto el dolor que puede estar sintiendo la familia en estos momentos por una muerte, porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, dijo la creadora.

Días después, también a través de historias, Jessica contestó de una manera en la que dejó clara la molestia de la situación.

“Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, escribió, exponiendo su notable inconformidad.

“Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. ¡Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado! ¡Insensible!”.

“Qué falta de empatía. Por eso la sociedad está como está. Por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno”, concluyó.

