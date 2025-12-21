Murió el padre de Jessica Cediel; la presentadora compartió doloroso mensaje

Desde hace varios meses, Jessica Cediel, una de las presentadoras con mayor reconocimiento en Colombia, estuvo compartiendo con sus seguidores algunos detalles de la salud de su padre, quien estuvo presentando irregularidades y estuvo hospitalizado en varias ocasiones.

Sin embargo, en la noche del sábado, 20 de diciembre sorprendió a su comunidad digital de Instagram y por medio de las historias informó el fallecimiento de su padre.

Con un emotivo video grabado en la clínica en uno de los momentos más complicados de su enfermedad, la modelo y presentadora despidió a su progenitor y se mostró bastante afectada por la situación.

“Te me fuiste, Cediel y no sé cómo voy a superar tu ausencia”, escribió.

Posteriormente, compartió una recopilación de imágenes y videos de algunos de los mejores momentos que compartieron en donde se despidió y le agradeció por todo el aprendizaje y valor que le dio a su vida.

“Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. Gracias papito por tanto que nos dejas Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé que voy a hacer de aquí en adelante”, escribió.

Por otro lado, abrió su corazón y reveló algunas de las situaciones de su cotidianidad que extrañará tras su partida, pues pese a sus obligaciones laborales, siempre estuvo al frente de los requerimientos de su padre e hizo lo posible para que se mantuviera estable en medio de las dificultades.

“Ahora ¿a quién voy a agarrar a besos?, ¿a quién voy a cambiarle el pañal?, ¿a quién voy a consentir?, ¿con quién me voy a reír de la gente?. Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”.

Finalmente, se dirigió a cada uno de los miembros de su familia e hizo un análisis de cómo les impactó todo lo ocurrido.

“Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo. Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor. Buen viaje, Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. Te amo papi”, concluyó.