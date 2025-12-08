Suscribirse

Jessica Cediel reaccionó a críticas tras fotos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez: “No pierdan el tiempo”

La presentadora habló de un contenido que compartió en redes sociales y fue criticado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

8 de diciembre de 2025, 7:36 p. m.
Jessica Cediel habló de críticas que recibió.
Jessica Cediel habló de críticas que recibió. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una personalidad reconocida dde la televisión colombiana, destacada por su trabajo como presentadora. Su trayectoria incluye la participación en exitosos programas de entretenimiento y estilo de vida, como La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo.

En medio de su popularidad, este fin de semana la atención del público se centró en una publicación que realizó en sus redes sociales y que despertó gran curiosidad entre sus seguidores.

En las imágenes compartidas, Jessica Cediel posa junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, mostrando una actitud alegre y entusiasta. En este encuentro también estuvo presente el exfutbolista Freddy Guarín, con quien la presentadora compartió el momento en un ambiente relajado y cordial.

Contexto: “Me enamoré de Uribe”: Jessica Cediel reveló cómo fue el momento en el que conoció al expresidente; revivió anécdota de su pasado

“¡Un gusto poder compartir con nuestro presidente! ¡Gracias por tanto! Desde la primera vez que lo conocí hace 20 años durante su primera campaña presidencial y hasta la fecha… firme. Colombia merece volver a sonreír”, escribió en el pie de foto.

Sin embargo, la ola de críticas no se hizo esperar, y numerosos usuarios reprocharon su postura política, incentivando a dejarla de seguir en su cuenta oficial de Instagram.

Jessica Cediel, famosa presentadora.
Jessica Cediel, famosa presentadora. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel se pronunció sobre críticas

No obstante, a través de sus redes sociales, la presentadora envió un mensaje a miles de personas, a quienes invitó a respetar las opiniones ajenas y a dejar de lado los ataques constantes hacia la vida de otros.

La famosa fue clara en que cada quien habla desde su experiencia y advirtió que se pierde tiempo en actitudes que no valen la pena al final del camino.

“Cada quien brinda lo que tiene en el corazón. Si usted tiene veneno, eso es lo que usted va a compartir… si, por el contrario, usted tiene amor, eso es lo que va a dar a la sociedad. Mi gente, no pierdan el tiempo pensando o señalando la vida de alguien más, porque ustedes no conocen los fundamentos de esa persona o de esa familia”, dijo.

“Enfóquense en ustedes, traten de ser la mejor versión de ustedes mismos, mentalmente, espiritualmente y emocionalmente… que sea un propósito dejar de hablar de la vida del prójimo”, concluyó.

