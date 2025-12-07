Suscribirse

Gente

Jessica Cediel apareció junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en foto y soltó mensaje: “Desde la primera vez”

En este encuentro también estuvo presente Fredy Guarín, reconocido exfutbolista.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

7 de diciembre de 2025, 8:20 p. m.
Jessica Cediel, famosa presentadora.
Jessica Cediel, presentadora. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una figura destacada de la pantalla chica en Colombia, gracias a su carrera como presentadora. La también modelo logró consolidarse participando en múltiples programas de variedad y estilo de vida, entre ellos La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo.

Mientras su popularidad crece por su profesionalismo y carisma, la atención del público se dirigió recientemente hacia una publicación que la colombiana compartió en sus redes sociales, generando curiosidad entre sus seguidores.

Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, con quien posó para algunas fotografías. La presentadora se mostró contenta y emocionada, disfrutando de este encuentro también con Fredy Guarín.

Contexto: “Me enamoré de Uribe”: Jessica Cediel reveló cómo fue el momento en el que conoció al expresidente; revivió anécdota de su pasado

La famosa subió el contenido a su cuenta oficial de Instagram, donde presumió del instante que pasaron los tres en este cierre de año. La modelo, que presentó temas de salud en el pasado, no dudó en dejar unas palabras en la descripción del post, reafirmando el apoyo que le daba a la política del exmandatario.

En las postales se les ve sonriendo ante cámaras, sin conocerse a profundidad el trasfondo de este encuentro.

Un gusto poder compartir con nuestro presidente! Gracias por tanto! Desde la primera vez que lo conocí hace 20 años durante su primera campaña presidencial y hasta la fecha… firme. Colombia merece volver a sonreír”, escribió en el pie de foto.

“Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna”, agregó, citando esta parte de la Biblia.

Por su parte, Álvaro Uribe también publicó este contenido en su cuenta de X, agradeciendo a ambos por el espacio y la conversación que tuvieron. La imagen fue replicada y apoyada por algunas personas, quienes celebraron este tipo de encuentros.

“Agradecido de corazón con mis compatriotas Jessica Cediel y Fredy Guarín”, escribió el expresidente.

Sin embargo, hubo quienes reprocharon esta inclinación política de Jessica Cediel, asegurando que la dejarían de seguir en su cuenta de Instagram. Muchas personas decidieron alejarse del debate, precisamente por sus puntos de vista distintos.

