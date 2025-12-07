Jessica Cediel apareció junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en foto y soltó mensaje: “Desde la primera vez”

Jessica Cediel es una figura destacada de la pantalla chica en Colombia, gracias a su carrera como presentadora. La también modelo logró consolidarse participando en múltiples programas de variedad y estilo de vida, entre ellos La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo.

Mientras su popularidad crece por su profesionalismo y carisma, la atención del público se dirigió recientemente hacia una publicación que la colombiana compartió en sus redes sociales, generando curiosidad entre sus seguidores.

Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, con quien posó para algunas fotografías. La presentadora se mostró contenta y emocionada, disfrutando de este encuentro también con Fredy Guarín.

La famosa subió el contenido a su cuenta oficial de Instagram, donde presumió del instante que pasaron los tres en este cierre de año. La modelo, que presentó temas de salud en el pasado, no dudó en dejar unas palabras en la descripción del post, reafirmando el apoyo que le daba a la política del exmandatario.

En las postales se les ve sonriendo ante cámaras, sin conocerse a profundidad el trasfondo de este encuentro.

“Un gusto poder compartir con nuestro presidente! Gracias por tanto! Desde la primera vez que lo conocí hace 20 años durante su primera campaña presidencial y hasta la fecha… firme. Colombia merece volver a sonreír”, escribió en el pie de foto.

“Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna”, agregó, citando esta parte de la Biblia.

Por su parte, Álvaro Uribe también publicó este contenido en su cuenta de X, agradeciendo a ambos por el espacio y la conversación que tuvieron. La imagen fue replicada y apoyada por algunas personas, quienes celebraron este tipo de encuentros.

“Agradecido de corazón con mis compatriotas Jessica Cediel y Fredy Guarín”, escribió el expresidente.