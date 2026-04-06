Jessica Cediel habló sobre foto en funeral de su papá e hizo frente a críticas por gesto: “Gente inhumana, que no tiene corazón”

Jessica Cediel vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida personal tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, el pasado 20 de diciembre de 2025. Sin embargo, este proceso de duelo tomó un giro inesperado en el ámbito público luego de que la modelo y presentadora compartiera en redes sociales algunas imágenes del velorio.

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Lo que en principio fue interpretado como un gesto de despedida y homenaje familiar terminó desatando un intenso debate en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios le expresaron su apoyo y solidaridad, otros cuestionaron la decisión de exponer un momento tan íntimo, generando opiniones divididas sobre los límites de lo público y lo privado.

Tras meses desde que todo pasó, Jessica Cediel decidió hablar de forma pública, refiriéndose a los juicios que hicieron en contra de su familia por el contenido en redes sociales. La celebridad no dudó en defenderse, exponiendo cómo la gente podía llamarlas “locas” solo por esta decisión.

“No salgo, soy muy tímida... es la primera entrevista que voy a dar después de más de un año de estar retirada”, fue lo primero que dijo ante cámaras.

En su charla con La red, de Caracol Televisión, la presentadora puntualizó que este suceso fue muy duro para ella, lidiando con las burlas y críticas de aquellos que no respetaban el dolor ajeno.

“Fue un golpe muy duro, es algo muy difícil, pegadas de la mano de Dios. En ese momento no hablé por respeto a mi papá y mi familia. Cuando uno no sabe los pormenores, y tiene ignorancia y desconocimiento, no puede juzgar el dolor ajeno. Para las personas que creen que tienen potestad de hablar del duelo de alguien, me parece una falta de respeto. Me parece gente inhumana, que no tiene corazón... Ríase de cualquier cosa, pero no de la muerte de un ser querido”, aseguró.

De igual manera, explicó que esto era algo muy normal en otras partes del mundo, pero, al no ser visible, se prestaba para que las personas se escandalizaran y opinaran de algo ajeno.

“Es una hija que está pasando su dolor y quisimos honrar a mi papá de la mejor manera”, comentó.

En cuanto a su vida amorosa, Jessica Cediel fue clara en que estaba tranquila y soltera, disfrutando su proceso para encontrar a alguien que recibiera y acogiera todo este camino personal que llevó durante dos años.

“Está tranquilo, dos años soltera, célibe, sin besarme con nadie, sin nada de nada. Estoy dedicada a mí”, dijo, agregando: “No estoy afanada, estoy completa, madura, maté mis miedos, esperando que llegue quien es”.

“Si eres una mujer completa, de verdad, que se ha cuidado mucho... qué mejor que lo puedas brindar a alguien que llegue a sumar. Soy chapada a la antigua, es mi chip, me siento bien”, concluyó.