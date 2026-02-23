Jessica Cediel hizo confesión sobre detalle íntimo y reveló inesperada decisión que tomó: “Soy célibe, estoy en paz”

Jessica Cediel logró posicionarse como una de las personalidades más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una trayectoria que comenzó desde muy joven y que fue consolidándose con esfuerzo y constancia. Su talento frente a las cámaras, sumado a su carisma natural, le permitió incursionar en distintos formatos televisivos y dar el salto a escenarios internacionales, donde se abrió camino como una figura influyente del entretenimiento.

La presentadora y modelo se convirtió en un referente de la farándula, destacándose no solo por su imagen, sino también por su capacidad para mantenerse vigente en una industria altamente competitiva.

No obstante, recientemente, Jessica Cediel volvió a ocupar titulares por motivos ajenos a su carrera profesional. En redes sociales comenzaron a circular contenidos relacionados con aspectos personales de su vida, lo que generó múltiples reacciones entre seguidores y usuarios.

Ante esta situación, la famosa optó por pronunciarse a través de sus plataformas digitales, donde publicó mensajes cargados de reflexiones, posturas personales y comentarios que muchos interpretaron como indirectas.

En un carrete de videos, Jessica Cediel volvió a referirse a su intimidad, indicando que estaba célibe y llevaba tres años soltera. Al ser un tema tan recurrente, prefirió dejarlo claro en su perfil, de manera que los curiosos frenaran esta clase de preguntas.

La exintegrante de Muy buenos días mencionó que actualmente ya se sentía preparada para dar un paso en el amor, esperando al hombre correcto para forjar un vínculo real y maduro, lejos del “amor plástico” que abundaba en la sociedad.

“Todo llega cuando tiene que llegar. Este es un tema muy frecuente en mis redes. Mi estado de pareja. Mucho se rumorea al respecto, pero no tienen la verdad. Pd.: ¡No se preocupen por mí, bebés!”, escribió en el pie de foto.

“Llevo 3 años sin novio. Soy célibe. Estoy en paz. ¡Si llega bien y si no, también! Solo Dios tiene la última palabra”, agregó.

La celebridad, que tuvo un cruce con Tuti Vargas, apuntó que esta etapa de su vida le abrió el camino a dicha decisión, autoanalizando lo que realmente quería para su futuro, precisamente tras una temporada sin ningún tipo de vínculo amoroso.

Jessica Cediel fue reiterativa en que el amor requería de sacrificio y tiempo, además de mucha dedicación, por lo que no esperaba una persona perfecta, sino que estuviera alineada con sus intereses a futuro.

A esto profundizó que quería una persona con la cual llegar a vieja y conservar una unión duradera, evitando cosas momentáneas. En ese punto fue cuando reafirmó que su decisión de estar sola iba de la mano con que llegue el indicado y no cualquiera por atención.