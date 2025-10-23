Jessica Cediel ha llamado la atención de sus seguidores por los cambios que ha tenido en su vida, uno de ellos la razón por que está soltera y el tiempo que lleva en celibato. Sin embargo, lo que más generó interés es que en cada uno de los temas se refiere a Dios y la fe que ha tenido.

La bogotana tiene una amplia comunidad en su perfil de Instagram, cuenta con más de diez millones de seguidores y suele publicar videos en los que responde a lo que más le preguntan como en el más reciente, en donde habló de los fuertes mensajes que ha recibido.

“Hay gente que piensa que porque uno tiene dispuesto el corazón y una relación muy fuerte con el padre amado, tiene que cambiar completamente y no es así. La relación que yo tengo con el padre amado absolutamente nadie me la puede quitar y es algo que yo construido a lo largo de mi vida, lo que pasa es que últimamente se los he compartido más”, comentó.

La presentadora de una de las ediciones de La Descarga, mostró su disgusto y afirmó que a la gente le incomoda cuando se habla de Dios, pero no de otros temas como la guerra, política o problemas sociales, y no le prestan atención.

“Usted hable de Dios y ahí mismo va a ser señalado, va a ser tildado como loco, como que mejor dicho, se le cayó un tornillo, van a empezar a burlarse, hacer un poco de ataques, de risa y de muchas cosas más”, agregó, mencionando que ya tenía claro que eso pasaría.

Sin embargo, los comentarios que ha recibido no solo han sido por su creencia, sino porque al afirmar ser cristiana la han juzgado por maquillarse y la ropa que utiliza, pero dejó claro que no va a cambiar: “No me importa”.

Por último, Jessica afirmó que es feliz como es y no se debe confundir con un tema religioso, en donde para ella hay “estigmatización” con ciertas cosas como la vestimenta y por eso, siguió usando vestidos y luciendo su figura.

Jessica Cediel - Instagram | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

¿Jessica Cediel tiene pareja?

Mediante un video, la actriz confesó que no tiene pareja porque espera sea alguien muy espiritual, se ame y se respete tanto a sí misma, como ella lo está haciendo: “Estoy soltera por voluntad propia y porque estoy esperando un hombre de Dios”.