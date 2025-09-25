Suscribirse

Jessica Cediel habló sobre su soltería y confesó cuánto tiempo lleva en celibato: “No me he muerto, mi gente”

La modelo compartió en sus redes una curiosa confesión que sorprendió a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

25 de septiembre de 2025, 8:08 p. m.
Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas que ha cautivado con su talento y profesionalismo en diferentes programas de televisión como La descarga, en el que tuvo su última aparición. Es muy recordada por su participación por el matutino Muy buenos días.

Lugo de su paso por el concurso musical, la bogotana confesó que se encontraba alejada por primera vez de las pantallas, porque estaba trabajando en otros proyectos, se estaba tomado un tiempo para ella y aprendiendo nuevas cosas para sorprender en su regreso.

Por el momento, Cediel no ha vuelto aparecer en ninguna producción televisiva, pero sí ha sido muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más 10 millones de seguidores y sube contenido sobre sus rutinas de ejercicios, mascarillas, incluso su opinión sobre diversos temas.

En una de sus más recientes publicaciones, Jessica decidió hablar sobre su vida amorosa, pues expresó que es un asunto por el que le preguntan frecuentemente en los mensajes que recibe al interno.

Estoy soltera por voluntad propia y porque estoy esperando un hombre de Dios”, confesó la actriz, agregando que espera una pareja que sea ame y respete tanto a sí mismo, como lo está haciendo ella.

Cediel también agregó que se está guardando para el hombre que Dios ponga en su vida y que llegará en el momento que tenga que ser, pues considera que tiene que ser alguien que no se deje llevar por la lujuria, tenga dominio propio y sea espiritual.

“Así que mi gente, la invitación es para que se guarden si están solteras o solteros, porque si están en pareja o casados, pues ustedes ya verán como manejan su intimidad”, manifestó la presentadora, haciendo referencia que es lo que se debería hacer si se quiere construir “algo bonito”.

Jessica mencionó que no es difícil si realmente es lo que se desea y que, por el contrario, se siente más liviana, pura y linda, espiritualmente hablando, porque su cuerpo es un templo y por eso no ha tenido relaciones por un largo tiempo.

Yo llevo más de un año célibe y no me he muerto, mi gente”, expresó, pues considera que es un acto que no se trata de solo de contacto físico, sino de conexión entre almas.

