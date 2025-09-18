Jessica Cediel reapareció tras estar hospitalizada; dio actualización de su estado de salud

El pasado 13 de septiembre, la reconocida presentadora de televisión Jessica Cediel preocupó a sus millones de seguidores en redes sociales al revelar que estaba pasando por diversos problemas de salud, que la llevaron a permanecer hospitalizada durante varios días en la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá.

En la Fundación a la modelo le realizaron varios exámenes con el fin de darle un diagnóstico claro de la situación.

“Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico (...) Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido. La historia es larga“, escribió en su momento.

Jessica Cediel, famosa presentadora. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Posteriormente, en las horas de la noche del jueves, 18 de septiembre, la expresentadora de Muy buenos días, Yo me llamo y La descarga, reapareció en sus historias de Instagram y actualizó a su público sobre lo ocurrido.

“Mi gente bonita, ¿cómo están? Pasando por acá a saludarlos rápidamente, ya hoy con un poco de mejor ánimo (...) ¿Se acuerdan de la parótida inflamada, el dolor y demás?, pues bueno, de ahí viene todo. Debieron hacerme exámenes a la clínica, me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida lo había hecho de adulta", dijo frente a sus seguidores.

Adicionalmente, quiso agradecer a cada uno de los profesionales de la salud que estuvieron destinando su conocimiento en su caso.

“Hicimos muchas pruebas, muchos exámenes, finalmente tenemos el diagnóstico. La verdad, muy loco todo lo que se puede desencadenar después de un incidente de estos (...) Por eso les digo, no crean todo lo que ven en redes sociales porque muchas veces no es así”, dijo la presentadora.

Jessica Cediel reflexionó tras pasar varios días en la clínica. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Manifestó que esto la llevó a hacer un alto en sus obligaciones, y a reflexionar sobre algunas de las decisiones y hábitos a los que se enfrenta debido a su profesión.

“A veces la vida lo manda a uno a poner todo en pausa. Obviamente, todos los proyectos, los viajes de trabajo y lo que tenía planeado, pues tocó postergarlos (...) Hay que reflexionar porque la vida este año particularmente me ha pedido que le baje el ritmo y sobre todo con temas de salud, que también he sido súper abierta y les he contado todo lo que me ha pasado este año".

Finalmente, le envió un mensaje a sus fans y los invitó a darle una mayor importancia a su salud y bienestar: