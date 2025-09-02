Jessica Cediel es una de las figuras más famosas de la farándula nacional, debido a la sólida trayectoria que construyó en los medios. Sus apariciones en distintos formatos permitieron que compaginara con el público, el cual la apoyó hasta el presente.

Sin embargo, en la actualidad, la celebridad ha desatado toda clase de reacciones en sus fieles seguidores, a raíz de las creencias que maneja, el estilo de vida que tomó y la realidad que construyó en Estados Unidos, donde se radicó.

Recientemente, Jessica Cediel fue blanco de comentarios tras publicar un contenido en sus redes sociales, ligado a esa fe que siempre la ha caracterizado. La modelo afirmó que había sido testigo de un milagro de Dios, por lo que deseaba compartirlo.

La presentadora relató cómo, mientras recibía una llamada muy importante, se percató de esta manifestación espiritual, la cual la hacía sentir especial y distinta.

“Los milagros existen! Y hoy Dios me habló a través de ellos! Familia: en este post les comparto algo muy íntimo. En la tarde de hoy me dispuse a tomar el teléfono para hacer una llamada muy ESPECIAL! Y justo unos segundos antes de que yo agarrara mi celular, una palomita llegó a mi balcón (hecho que es muy escaso o que no sucede nunca por aquí) cosa que me sorprendió gratamente, porque desde que llegó sentí la presencia de Dios diciéndome: ESTOY CONTIGO”, mencionó en el post.

La famosa no dudó en detallar cómo este instante la marcó, logrando sentir una fuerza y energía que la rodeaba, ya que todo con esta ave fue particular. “Ella me miraba y después miraba el horizonte, sacudía sus alitas y se quedaba quietita ahí. Duró más de 15 minutos acompañado mi llamada y después se fue”, agregó.

Minutos después, dio más características de esta situación, plasmando su asombro y agradecimiento al altísimo por lo que le brindaba.

“Y precisamente le comenté a mis hermanos en Cristo que justo antes de marcar, de la nada, había llegado una paloma que estaba en mi balcón y que yo sentía que venía de parte de Dios. Y ellos me contestaron: ‘qué bonito’. A nosotros cuando Dios se nos manifiesta siempre es a través del arco iris. Y adivinen qué? Me asomé al cielo y … si ahí también estaba el arco iris justo en el mismo momento“, apuntó.