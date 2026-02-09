Gente

Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

La presentadora reprochó a quienes la señalaban por la forma en la que se vestía o compartía fotos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de febrero de 2026, 10:32 a. m.
Jessica Cediel habló de tema en redes sociales. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel se consolidó como una de las figuras más visibles de la televisión colombiana, gracias al camino profesional que forjó desde temprana edad. Su desempeño y carisma le permitieron destacarse en distintos formatos y abrirse paso en escenarios internacionales, donde logró posicionarse como un referente de la farándula gracias a su disciplina y talento ante las cámaras.

Sin embargo, en los últimos meses su nombre volvió a circular con fuerza tras la difusión de contenidos relacionados con su vida íntima. A través de redes sociales, la presentadora y modelo compartió mensajes cargados de reflexiones, opiniones personales y algunas indirectas que no pasaron desapercibidas.

Aunque intentó mantenerse al margen de la controversia y seguir adelante, sus publicaciones terminaron despertando nuevas reacciones y comentarios entre los usuarios. De hecho, recientemente, Jessica Cediel volvió a ser foco de críticas por un post que realizó en Instagram.

La presentadora utilizó su perfil oficial para responder a los comentarios que estaba recibiendo, precisamente por un post en el que mostraba su figura y no se tapaba el cuerpo como muchos esperaban.

La famosa fue contundente con sus palabras, asegurando que existía una idea errada de conceptos sobre los demás, específicamente en quienes mostraban piel y aquellos que no.

Con respecto a mi último post. La doble moral… Hay gente que cree que porque alguien se tapa de pies a cabeza es sant@, y alguien que muestra un poco de piel es put@”, afirmó en una historia.

Jessica Cediel, que atravesó una polémica tras la muerte de su padre, reprochó a quienes seguían con pensamientos tradicionales, estigmatizando a alguien por cómo se veía.

Sigan creyendo eso que así van bien”, agregó.

No obstante, la presentadora fue clara en que no limitaría a que los usuarios comentaran y vieran sus contenidos, ya que esto permitía tener más alcance y llegar a otros que desearan recibir los mensajes de Dios.

“Entre más vengan a ver y a comentar (lo que deseen), más me gusta porque así llegamos a más almas con el mensaje”, finalizó.

