Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

Jessica Cediel se consolidó como una de las figuras más visibles de la televisión colombiana, gracias al camino profesional que forjó desde temprana edad. Su desempeño y carisma le permitieron destacarse en distintos formatos y abrirse paso en escenarios internacionales, donde logró posicionarse como un referente de la farándula gracias a su disciplina y talento ante las cámaras.

Sin embargo, en los últimos meses su nombre volvió a circular con fuerza tras la difusión de contenidos relacionados con su vida íntima. A través de redes sociales, la presentadora y modelo compartió mensajes cargados de reflexiones, opiniones personales y algunas indirectas que no pasaron desapercibidas.

Aunque intentó mantenerse al margen de la controversia y seguir adelante, sus publicaciones terminaron despertando nuevas reacciones y comentarios entre los usuarios. De hecho, recientemente, Jessica Cediel volvió a ser foco de críticas por un post que realizó en Instagram.

La presentadora utilizó su perfil oficial para responder a los comentarios que estaba recibiendo, precisamente por un post en el que mostraba su figura y no se tapaba el cuerpo como muchos esperaban.

La famosa fue contundente con sus palabras, asegurando que existía una idea errada de conceptos sobre los demás, específicamente en quienes mostraban piel y aquellos que no.

“Con respecto a mi último post. La doble moral… Hay gente que cree que porque alguien se tapa de pies a cabeza es sant@, y alguien que muestra un poco de piel es put@”, afirmó en una historia.

Jessica Cediel, que atravesó una polémica tras la muerte de su padre, reprochó a quienes seguían con pensamientos tradicionales, estigmatizando a alguien por cómo se veía.

“Sigan creyendo eso que así van bien”, agregó.

No obstante, la presentadora fue clara en que no limitaría a que los usuarios comentaran y vieran sus contenidos, ya que esto permitía tener más alcance y llegar a otros que desearan recibir los mensajes de Dios.

“Entre más vengan a ver y a comentar (lo que deseen), más me gusta porque así llegamos a más almas con el mensaje”, finalizó.