Gente

Jessica Cediel arremetió contra Tuti Vargas; la tildó de “atrevida” y la acusó de aprovecharse de su duelo: “Quédese callada”

La presentadora se sinceró sobre lo que piensa de las acusaciones que recibe.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de diciembre de 2025, 5:44 p. m.
Jessica Cediel le respondió a Tuti Vargas por críticas en el sepelio de su padre
Jessica Cediel le respondió a Tuti Vargas por críticas en el sepelio de su padre Foto: Montaje SEMANA |Instagram: @jessicacedielnet - Instagram: @tutivargasm

La presentadora y modelo Jessica Cediel vive días marcados por el dolor tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, ocurrido el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, su proceso de duelo tomó un giro inesperado al convertirse en algo público y sobre todo mediático, luego de que compartiera en sus redes sociales algunas imágenes del velorio.

El post, que para algunos seguidores representó un gesto de despedida y homenaje familiar, causó una intensa discusión en las redes sociales.

Mientras varios internautas manifestaron solidaridad y respaldo, otras personas cuestionaron la decisión de hacer visible un momento considerado profundamente íntimo.

Gente

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

Gente

Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que vivía en la calle, fue hospitalizado

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 26 de diciembre

Gente

Horóscopo de cada uno de los 12 signos del zodiaco este viernes 26 de diciembre; Nana Calistar lanzó predicciones y advertencias

Gente

Flavia Dos Santos explota en vivo al recordar que le desocuparon su apartamento en Bogotá

Gente

María y Juan quedaron en el pasado: la Registraduría publicó los nombres en bebés más usados en 2025

Gente

Navidad en familia: Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, comparte imágenes de la dulce espera de su bebé

Gente

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Gente

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Gente

Jessica Cediel le da el último adiós a su padre con desgarrador mensaje: “Me siento perdida”

Crítica de Tuti Vargas a Jessica Cediel

Entre las voces críticas apareció la de la influencer Tuti Vargas, quien manifestó abiertamente su desacuerdo. La creadora de contenido aseguró que no comparte este tipo de exposiciones en medio del luto.

Vargas señaló que le pareció impactante ver fotografías de un velorio, pues desde su perspectiva no logra entender cómo, en un escenario de dolor, se opta por documentar y compartir ese tipo de momentos que son considerados tan íntimos y sobre todo dolorosos.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno...no. Respeto el dolor que puede estar sintiendo la familia en estos momentos por una muerte, porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, afirmó.

A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte como lo es la muerte del papá de uno, y subir unas hijuemadres fotos... no, es que no”, agregó.

Jessica Cediel contestó a la crítica de Tuti Vargas

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la presentadora expresó su molestia por las opiniones de Tuti Vargas, las cuales dejó ver que le parecieron totalmente salidas de contexto.

“Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, escribió, exponiendo su notable inconformidad.

“Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada”.

De igual forma, la acusó a ella de aprovecharse del dolor de su familia para tener tráfico en sus redes sociales: “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. ¡Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado! ¡Insensible!”

“Qué falta de empatía. Por eso la sociedad está como está. Por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno”, concluyó.

Mas de Gente

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle, “no lo hemos abandonado”

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

Jessica Cediel le respondió a Tuti Vargas por críticas en el sepelio de su padre.

Jessica Cediel arremetió contra Tuti Vargas; la tildó de “atrevida” y la acusó de aprovecharse de su duelo: “Quédese callada”

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado

Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que vivía en la calle, fue hospitalizado

Niño Prodigio: predicciones diarias.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 26 de diciembre

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo de cada uno de los 12 signos del zodiaco este viernes 26 de diciembre; Nana Calistar lanzó predicciones y advertencias

Flavia Dos Santos se mostró indignada durante la emisión en vivo de “Mujeres sin filtro” al recordar el robo de su apartamento en Bogotá.

Flavia Dos Santos explota en vivo al recordar que le desocuparon su apartamento en Bogotá

x

María y Juan quedaron en el pasado: la Registraduría publicó los nombres en bebés más usados en 2025

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer hijo con amor y emoción en esta Navidad.

Navidad en familia: Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, comparte imágenes de la dulce espera de su bebé

Es mejor evitar el conflicto con este signo.

¿Qué le depara al signo de Capricornio en el 2026, según la astrología? Pareja, salud y oportunidades laborales

Demi Lovato y Jordan Lutes dan el sí, en 2025

El año del amor: los matrimonios y compromisos de famosos que paralizaron a Colombia y al mundo en 2025

Noticias Destacadas