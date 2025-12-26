Jessica Cediel arremetió contra Tuti Vargas; la tildó de “atrevida” y la acusó de aprovecharse de su duelo: “Quédese callada”

La presentadora y modelo Jessica Cediel vive días marcados por el dolor tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, ocurrido el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, su proceso de duelo tomó un giro inesperado al convertirse en algo público y sobre todo mediático, luego de que compartiera en sus redes sociales algunas imágenes del velorio.

El post, que para algunos seguidores representó un gesto de despedida y homenaje familiar, causó una intensa discusión en las redes sociales.

Mientras varios internautas manifestaron solidaridad y respaldo, otras personas cuestionaron la decisión de hacer visible un momento considerado profundamente íntimo.

Crítica de Tuti Vargas a Jessica Cediel

Entre las voces críticas apareció la de la influencer Tuti Vargas, quien manifestó abiertamente su desacuerdo. La creadora de contenido aseguró que no comparte este tipo de exposiciones en medio del luto.

Vargas señaló que le pareció impactante ver fotografías de un velorio, pues desde su perspectiva no logra entender cómo, en un escenario de dolor, se opta por documentar y compartir ese tipo de momentos que son considerados tan íntimos y sobre todo dolorosos.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno...no. Respeto el dolor que puede estar sintiendo la familia en estos momentos por una muerte, porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, afirmó.

“A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte como lo es la muerte del papá de uno, y subir unas hijuemadres fotos... no, es que no”, agregó.

Jessica Cediel contestó a la crítica de Tuti Vargas

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la presentadora expresó su molestia por las opiniones de Tuti Vargas, las cuales dejó ver que le parecieron totalmente salidas de contexto.

“Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, escribió, exponiendo su notable inconformidad.

“Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada”.

De igual forma, la acusó a ella de aprovecharse del dolor de su familia para tener tráfico en sus redes sociales: “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. ¡Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado! ¡Insensible!”

“Qué falta de empatía. Por eso la sociedad está como está. Por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno”, concluyó.