Gente

Jessica Cediel respondió a las críticas tras anunciar por quién votará en las elecciones: “Les mando bendiciones”

La presentadora publicó un mensaje en X.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 7:44 p. m.
Jessica Cediel es admiradora de Álvaro Uribe.
Jessica Cediel es admiradora de Álvaro Uribe. Foto: Instagram @jessicacedielnet

La presentadora Jessica Cediel manifestó recientemente su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

En una charla que sostuvieron las dos y que fue publicada en Instagram, Cediel afirmó que ama a Colombia y desea que el país “esté en manos seguras”. Por ello, manifestó que respalda a la candidata uribista en la Gran Consulta por Colombia que se votará el próximo domingo 8 de marzo.

“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer —ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina—, pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, expresó.

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Tras anunciar su voto por Valencia, Cediel publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a sus críticos de la “otra esquina”, de quienes dijo “hablan de paz”, pero acuden a la “violencia verbal”.

Gente

“Yo la confronté”: Yeferson Cossio revela que fue víctima de “brujería” por parte de una expareja

Gente

Jessica Cediel subió fotos en ropa interior para defenderse de ataque por tema de salud: “Siento mucho no poder darle gusto”

Gente

Andrea Valdiri gastó millones en lujoso regalo para su hija en sus quince años; se le fueron más de 40 millones en un accesorio

Gente

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

Gente

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Gente

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

Gente

¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La verdad detrás de las fotos que encendieron las redes

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Jessica Cediel hizo confesión sobre detalle íntimo y reveló inesperada decisión que tomó: “Soy célibe, estoy en paz”

Gente

Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

La presentadora señaló que deben aprender a respetar a quienes piensan diferente.

“Los de esa esquina hablan de ‘paz’ y lo único que recibo por parte de ellos es violencia verbal. Pobrecitos. ¡Aprendan que cada quien puede pensar diferente! Y no deben insultar al otro ni agredirlo verbalmente solo por tener otra opinión. ¡Que Dios los bendiga! Yo solo les mando bendiciones, ¡así sean de otra esquina!, subrayó.

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.
Jessica Cediel habló de tema en redes sociales. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Valencia agradeció el apoyo de Cediel

En medio de la charla, Valencia agradeció el apoyo y elogió a Cediel. “Mi Jessica, estar contigo es un sueño. Eres una mujer que ha irradiado tanto amor, tanta confianza, tanta tenacidad”, expresó al tiempo que destacó la importancia del empoderamiento de las mujeres.

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Posteriormente, Cediel se refirió a los estudios de opinión que muestran a la candidata del Centro Democrático como favorita para imponerse en la consulta del domingo y aseguró que va por “buen camino”.

“Sabemos que estamos liderando las encuestas y que vamos por buen camino, pues para que sigamos haciendo eso realidad, ¡Paloma presidente!”, dijo la también modelo, quien pidió que Dios le dé sabiduría a Valencia y la proteja.

“Eres la mujer que viene a poner orden, que mi Dios te dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, que te proteja con su sangre bendita de la maldad visible y no invisible, que te dé como toda esa templanza que ya tienes para seguir tomando las riendas de una Colombia que desgraciadamente está un poquito en caos”, sostuvo.

Más de Gente

Yeferson Cossio revela detalles de cómo descubrió que su expareja le hacía brujería.

“Yo la confronté”: Yeferson Cossio revela que fue víctima de “brujería” por parte de una expareja

Jessica Cediel

Jessica Cediel subió fotos en ropa interior para defenderse de ataque por tema de salud: “Siento mucho no poder darle gusto”

Lujoso regalo de Andrea Valdiri a su hija Isabella en su cumpleaños número 15.

Andrea Valdiri gastó millones en lujoso regalo para su hija en sus quince años; se le fueron más de 40 millones en un accesorio

Mariana Zapata le hizo broma pesada a Juancho Arango.

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

'Te quiero ver campeón': El género popular se une en un himno de apoyo a la Selección Colombia y tributo a Yeison Jiménez

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

Shakira prende las redes junto a Lucien Laviscount

¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La verdad detrás de las fotos que encendieron las redes

Melina Ramírez dedicó mensaje a la hija de su esposo, por su cumpleaños número 15.

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Noticias Destacadas