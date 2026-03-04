Jessica Cediel respondió a las críticas tras anunciar por quién votará en las elecciones: “Les mando bendiciones”

La presentadora Jessica Cediel manifestó recientemente su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

En una charla que sostuvieron las dos y que fue publicada en Instagram, Cediel afirmó que ama a Colombia y desea que el país “esté en manos seguras”. Por ello, manifestó que respalda a la candidata uribista en la Gran Consulta por Colombia que se votará el próximo domingo 8 de marzo.

“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer —ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina—, pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, expresó.

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Tras anunciar su voto por Valencia, Cediel publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a sus críticos de la “otra esquina”, de quienes dijo “hablan de paz”, pero acuden a la “violencia verbal”.

La presentadora señaló que deben aprender a respetar a quienes piensan diferente.

“Los de esa esquina hablan de ‘paz’ y lo único que recibo por parte de ellos es violencia verbal. Pobrecitos. ¡Aprendan que cada quien puede pensar diferente! Y no deben insultar al otro ni agredirlo verbalmente solo por tener otra opinión. ¡Que Dios los bendiga! Yo solo les mando bendiciones, ¡así sean de otra esquina!, subrayó.

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Valencia agradeció el apoyo de Cediel

En medio de la charla, Valencia agradeció el apoyo y elogió a Cediel. “Mi Jessica, estar contigo es un sueño. Eres una mujer que ha irradiado tanto amor, tanta confianza, tanta tenacidad”, expresó al tiempo que destacó la importancia del empoderamiento de las mujeres.

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Posteriormente, Cediel se refirió a los estudios de opinión que muestran a la candidata del Centro Democrático como favorita para imponerse en la consulta del domingo y aseguró que va por “buen camino”.

“Sabemos que estamos liderando las encuestas y que vamos por buen camino, pues para que sigamos haciendo eso realidad, ¡Paloma presidente!”, dijo la también modelo, quien pidió que Dios le dé sabiduría a Valencia y la proteja.

“Eres la mujer que viene a poner orden, que mi Dios te dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, que te proteja con su sangre bendita de la maldad visible y no invisible, que te dé como toda esa templanza que ya tienes para seguir tomando las riendas de una Colombia que desgraciadamente está un poquito en caos”, sostuvo.