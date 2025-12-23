Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Jessica Cediel atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel, ocurrida el pasado 20 de diciembre. No obstante, el duelo de la modelo y presentadora se vio envuelto en controversia luego de que decidiera publicar en redes sociales algunas imágenes correspondientes al velorio.

Lo que inicialmente parecía un acto de despedida y homenaje familiar terminó generando un amplio debate en plataformas digitales, donde las reacciones estuvieron divididas entre mensajes de apoyo y cuestionamientos por la exposición de un momento tan íntimo.

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

Una de las que decidió pronunciarse al respecto y dar su opinión fue Tuti Vargas, quien no dudó en cuestionar esta decisión que tomó la presentadora. La creadora de contenido fue puntual en que no entendía este comportamiento, plasmando el escenario en el que se desarrolló.

La influencer, que habló sobre su vida en el pasado, fue clara en que ver estas imágenes en el velorio le parecía impresionante, ya que no entendía cómo, en medio del dolor, se podía retratar esta clase de espacios.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno...no. Respeto el dolor que puede estar sintiendo la familia en estos momentos por una muerte porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, afirmó.

“A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte como lo es la muerte del papá de uno, y subir unas hijuemadres fotos... no, es que no”, agregó.

No obstante, Tuti Vargas aseguró que respetaba las decisiones que tomaban los demás, pero en su posición nunca habría intentado compartir esto tan íntimo y personal.

“¿Hasta dónde estamos llegando con nuestra privacidad, y con algo tan íntimo y profundo, o tan sensible, como lo es el dolor por la muerte de un familiar que nosotros amamos. O sea, no, ya suficiente con el dolor que uno tiene en su corazón. ¿Cómo se coge el celular y se toma una foto de ese momento? (...)Yo sé que todos somos diferentes y podemos gestionar nuestro dolor de una manera distinta, pero jamás se me pasaría por la cabeza subir una foto así. Cada quien lleva su duelo como le da la gana, pero lo que me llama la atención es tener un espacio en la cabeza para subir eso”, comentó en un clip.

“Estamos muy mal”, concluyó, indicando que este tipo de situaciones se salían de espacios.