Gente

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

La presentadora fue blanco de críticas en redes sociales tras publicar lo que parece ser una sesión de fotos en el funeral de su padre.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

23 de diciembre de 2025, 3:51 p. m.
Jessica Cediel en el funeral de su padre
Jessica Cediel en el funeral de su padre Foto: @jessicacedielnet

La reconocida presentadora Jessica Cediel vive uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, lo que debió ser un espacio de recogimiento se transformó en un intenso debate digital luego de que la modelo bogotana compartiera algunas imágenes del velorio en redes sociales.

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Don Alfonso, padre de la familia Cediel, quien padecía una enfermedad degenerativa desde hace años, conocida como síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, que causa una degeneración cerebral progresiva y demencia.

La pérdida de Jessica conmovió a varios colegas de la presentadora y a los más de 10 millones de seguidores en sus redes. No obstante, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando Cediel publicó una serie de fotografías y videos durante las exequias.

La presentadora fue blanco de comentarios negativos de inmediato, pues muchos usuarios consideraron “inapropiado” capturar momentos de dolor (que según los internautas deberían ser momentos de absoluta intimidad) frente al féretro para exhibirlos en su cuenta de Instagram. Las imágenes, que muestran a Jessica y a su familia en actitud de oración, pero también posando cerca del ataúd, fueron interpretadas por un sector de la población como una actitud conveniente en la que solo busca generar lástima y llamar la atención.

Gente

Revelan las causas de muerte de reconocida periodista en Bogotá; luchó contra enfermedad desde hace varios años

Gente

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Gente

Hermana de Yeferson Cossio se pronunció sobre la salud de su hermano y destapó cómo se encuentra en realidad

Gente

Aída Victoria Merlano ventiló pruebas de jugosa transacción y dejó mal parado a su ex, Juan David Tejada: “Que a mí no me difame”

Gente

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy martes, 23 de diciembre: golpe de suerte antes de Navidad

Gente

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Gente

De las risas al terror: el calvario que vive Lokillo Flórez tras recibir amenazas de muerte

Política

Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

“Hoy fue nuestro último abrazo, Cediel. Hoy no te digo adiós, papi, sino hasta pronto. Gracias por todo, papito lindo de mi vida y mi corazón. Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida. Siento un hueco inmenso. Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas de tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta”, escribió la presentadora en su red social.

La velocidad de las redes sociales no dio tregua. A pesar del inmenso dolor que atraviesa la empresaria, los internautas no tardaron en señalar lo que llamaron un “uso conveniente del luto”. Comentarios como “¿Es necesario posar en un funeral?” o “Ahora los velorios son oportunidades de aumentar vistas” inundaron sus publicaciones recientes.

¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

El debate se centra en la delgada línea entre compartir un momento tan íntimo con los seguidores y la sobreexposición de la privacidad. Mientras algunos defienden que cada persona vive su duelo de manera distinta, otros sostienen que hay momentos que pertenecen exclusivamente a la intimidad familiar.

No es la primera vez que Jessica Cediel se encuentra en el centro de una controversia. La trayectoria de la bogotana ha estado marcada tanto por su éxito en cadenas internacionales como Univisión y Telemundo, como por su valentía al denunciar las consecuencias que los biopolímeros han dejado en su cuerpo.

Sin embargo, su fuerte inclinación religiosa y la forma en que comunica sus creencias y su vida privada suelen dividir opiniones. Las fuertes críticas por las fotos durante las exequias de su padre se suman a una lista de momentos donde la presentadora ha tenido que enfrentar los comentarios en su contra, por sus decisiones personales y su estilo de vida frente a la cámara.

Hasta el momento, Jessica Cediel no ha emitido una respuesta directa a los ataques, centrándose en agradecer los mensajes de apoyo de quienes sí comprenden su pérdida.

Mas de Gente

Margiory Fiaschi, periodista venezolana.

Revelan las causas de muerte de reconocida periodista en Bogotá; luchó contra enfermedad desde hace varios años

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales.

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Jessica Cediel en el funeral de su padre

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

Yeferson y Cintia Cossio

Hermana de Yeferson Cossio se pronunció sobre la salud de su hermano y destapó cómo se encuentra en realidad

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces.

Aída Victoria Merlano ventiló pruebas de jugosa transacción y dejó mal parado a su ex, Juan David Tejada: “Que a mí no me difame”

Yeferson Cossio y Carolina Gomez, pareja de influencers desde 2022

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy martes, 23 de diciembre: golpe de suerte antes de Navidad

Miranda es una de las hijas del exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

Margiory Fiaschi

Murió reconocida presentadora de televisión en Bogotá; este fue el último mensaje que envió a su hija

Alerta, famoso humorista, tomó la decisión de abandonar Colombia.

Alerta abandonó Colombia, tras vivir intento de secuestro y dejó contundente mensaje: “Vamos a seguir luchando”

Noticias Destacadas