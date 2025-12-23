“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

La reconocida presentadora Jessica Cediel vive uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, lo que debió ser un espacio de recogimiento se transformó en un intenso debate digital luego de que la modelo bogotana compartiera algunas imágenes del velorio en redes sociales.

Don Alfonso, padre de la familia Cediel, quien padecía una enfermedad degenerativa desde hace años, conocida como síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, que causa una degeneración cerebral progresiva y demencia.

La pérdida de Jessica conmovió a varios colegas de la presentadora y a los más de 10 millones de seguidores en sus redes. No obstante, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando Cediel publicó una serie de fotografías y videos durante las exequias.

La presentadora fue blanco de comentarios negativos de inmediato, pues muchos usuarios consideraron “inapropiado” capturar momentos de dolor (que según los internautas deberían ser momentos de absoluta intimidad) frente al féretro para exhibirlos en su cuenta de Instagram. Las imágenes, que muestran a Jessica y a su familia en actitud de oración, pero también posando cerca del ataúd, fueron interpretadas por un sector de la población como una actitud conveniente en la que solo busca generar lástima y llamar la atención.

“Hoy fue nuestro último abrazo, Cediel. Hoy no te digo adiós, papi, sino hasta pronto. Gracias por todo, papito lindo de mi vida y mi corazón. Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida. Siento un hueco inmenso. Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas de tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta”, escribió la presentadora en su red social.

La velocidad de las redes sociales no dio tregua. A pesar del inmenso dolor que atraviesa la empresaria, los internautas no tardaron en señalar lo que llamaron un “uso conveniente del luto”. Comentarios como “¿Es necesario posar en un funeral?” o “Ahora los velorios son oportunidades de aumentar vistas” inundaron sus publicaciones recientes.

El debate se centra en la delgada línea entre compartir un momento tan íntimo con los seguidores y la sobreexposición de la privacidad. Mientras algunos defienden que cada persona vive su duelo de manera distinta, otros sostienen que hay momentos que pertenecen exclusivamente a la intimidad familiar.

No es la primera vez que Jessica Cediel se encuentra en el centro de una controversia. La trayectoria de la bogotana ha estado marcada tanto por su éxito en cadenas internacionales como Univisión y Telemundo, como por su valentía al denunciar las consecuencias que los biopolímeros han dejado en su cuerpo.

Sin embargo, su fuerte inclinación religiosa y la forma en que comunica sus creencias y su vida privada suelen dividir opiniones. Las fuertes críticas por las fotos durante las exequias de su padre se suman a una lista de momentos donde la presentadora ha tenido que enfrentar los comentarios en su contra, por sus decisiones personales y su estilo de vida frente a la cámara.

Hasta el momento, Jessica Cediel no ha emitido una respuesta directa a los ataques, centrándose en agradecer los mensajes de apoyo de quienes sí comprenden su pérdida.