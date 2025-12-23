“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Las redes sociales en Colombia se paralizaron este fin de semana tras conocerse el delicado estado de salud de Yeferson Cossio. El reconocido creador de contenido fue sometido a una cirugía de corazón de urgencia, un procedimiento que mantuvo en vilo a sus millones de seguidores y que hoy tiene a su círculo más cercano, haciendo un llamado a la reflexión sobre los excesos y la importancia del amor propio y el autocuidado.

La noticia, que se propagó bastante rápido en redes sociales y fue confirmada inicialmente por Cintia Cossio, hermana del influencer. Cintia utilizó sus redes para dar un parte de tranquilidad inicial, confirmando que su hermano estaba bajo observación médica especializada y pidiendo respeto por la privacidad en un momento tan vulnerable para su núcleo familiar.

Sin embargo, la gravedad del asunto trascendió cuando se conocieron los motivos de la intervención. Todo parece indicar que debido a una serie de excesos llevaron al órgano vital a un límite peligroso, obligando a los médicos a intervenir de inmediato para salvarle la vida.

El emotivo reencuentro y las palabras de Carolina Gómez

Tras horas de incertidumbre, Carolina Gómez, pareja sentimental del modelo paisa, rompió el silencio. A través sus historias de Instagram, la joven mostró el primer encuentro con Cossio tras salir del quirófano. En las imágenes, se observa a un Yeferson visiblemente afectado, un poco adormecido por la cirugía y acompañado de su pareja.

Gómez no ocultó su vulnerabilidad y envió un mensaje cargado de esperanza, pero también de firmeza. “Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”, expresó la joven.

En su última historia se ve a la pareja bastante conmocionada por lo sucedido: “el corazón le iba a explotar”, “me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”.

Declaraciones de Carolina Gómez sobre el estado de salud de Yeferson Cossio. Foto: @carolinagomezec

Las palabras de Carolina dejan entrever que el estilo de vida del ‘influencer’ habría jugado un papel determinante en esta crisis médica.

Esta no es la primera vez que la salud de Yeferson Cossio se ve comprometida. El antioqueño, conocido por sus retos extremos y su opulento estilo de vida, ya había pasado por un largo proceso de recuperación tras su polémica cirugía de alargamiento de miembros inferiores, la cual lo mantuvo en silla de ruedas durante meses.

A esto se suman los constantes debates sobre su contenido, el cual se basa en bromas pesadas y el ritmo de vida frenético y descontrolado que suele compartir con sus seguidores. En esta ocasión, la situación cardíaca parece ser un punto de quiebre. Fuentes cercanas aseguran que, aunque la operación fue un éxito, el proceso de rehabilitación será estricto y como lo mencionó su pareja, tendrá que bajarle el ritmo y cambiar sus hábitos.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo sucedido, tampoco se ha hecho público el tipo exacto de procedimiento quirúrgico al que fue sometido Yeferson Cossio. Por ahora, Cossio permanece bajo observación médica y sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a su presencia diaria en Instagram y TikTok, han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo para su pronta recuperación.