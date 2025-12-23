Gente

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Carolina Gómez mostró a través de sus redes sociales la recuperación de su pareja y su actual estado de salud.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

23 de diciembre de 2025, 2:24 p. m.
Yeferson Cossio y Carolina Gomez, pareja de influencers desde 2022
Yeferson Cossio y Carolina Gomez, pareja de influencers desde 2022 Foto: @carolinagomezec

Las redes sociales en Colombia se paralizaron este fin de semana tras conocerse el delicado estado de salud de Yeferson Cossio. El reconocido creador de contenido fue sometido a una cirugía de corazón de urgencia, un procedimiento que mantuvo en vilo a sus millones de seguidores y que hoy tiene a su círculo más cercano, haciendo un llamado a la reflexión sobre los excesos y la importancia del amor propio y el autocuidado.

¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

La noticia, que se propagó bastante rápido en redes sociales y fue confirmada inicialmente por Cintia Cossio, hermana del influencer. Cintia utilizó sus redes para dar un parte de tranquilidad inicial, confirmando que su hermano estaba bajo observación médica especializada y pidiendo respeto por la privacidad en un momento tan vulnerable para su núcleo familiar.

Sin embargo, la gravedad del asunto trascendió cuando se conocieron los motivos de la intervención. Todo parece indicar que debido a una serie de excesos llevaron al órgano vital a un límite peligroso, obligando a los médicos a intervenir de inmediato para salvarle la vida.

El emotivo reencuentro y las palabras de Carolina Gómez

Tras horas de incertidumbre, Carolina Gómez, pareja sentimental del modelo paisa, rompió el silencio. A través sus historias de Instagram, la joven mostró el primer encuentro con Cossio tras salir del quirófano. En las imágenes, se observa a un Yeferson visiblemente afectado, un poco adormecido por la cirugía y acompañado de su pareja.

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy martes, 23 de diciembre: golpe de suerte antes de Navidad

Gente

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

Gente

Murió reconocida presentadora de televisión en Bogotá; este fue el último mensaje que envió a su hija

Gente

Alerta abandonó Colombia, tras vivir intento de secuestro y dejó contundente mensaje: “Vamos a seguir luchando”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 23 de diciembre

Gente

Horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, este martes 23 de diciembre: predicciones del día, según Nana Calistar

Gente

¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

Cali

Colombia enfrenta uno de los diciembre más complejos en salud: estos son los miles de servicios cerrados en clínicas y hospitales

Noticias Estados Unidos

Congreso en Estados Unidos se va de vacaciones y deja en el aire la salud y los subsidios del Obamacare: así lo puede afectar

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Gómez no ocultó su vulnerabilidad y envió un mensaje cargado de esperanza, pero también de firmeza. “Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”, expresó la joven.

Jorge Rausch le dice adiós a Colombia: el chef confirmó su nuevo rumbo tras un año de intensas grabaciones

En su última historia se ve a la pareja bastante conmocionada por lo sucedido: “el corazón le iba a explotar”, “me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”.

Declaraciones de Carolina Gómez sobre el estado de salud de Yeferson Cossio.
Declaraciones de Carolina Gómez sobre el estado de salud de Yeferson Cossio. Foto: @carolinagomezec

Las palabras de Carolina dejan entrever que el estilo de vida del ‘influencer’ habría jugado un papel determinante en esta crisis médica.

Esta no es la primera vez que la salud de Yeferson Cossio se ve comprometida. El antioqueño, conocido por sus retos extremos y su opulento estilo de vida, ya había pasado por un largo proceso de recuperación tras su polémica cirugía de alargamiento de miembros inferiores, la cual lo mantuvo en silla de ruedas durante meses.

A esto se suman los constantes debates sobre su contenido, el cual se basa en bromas pesadas y el ritmo de vida frenético y descontrolado que suele compartir con sus seguidores. En esta ocasión, la situación cardíaca parece ser un punto de quiebre. Fuentes cercanas aseguran que, aunque la operación fue un éxito, el proceso de rehabilitación será estricto y como lo mencionó su pareja, tendrá que bajarle el ritmo y cambiar sus hábitos.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo sucedido, tampoco se ha hecho público el tipo exacto de procedimiento quirúrgico al que fue sometido Yeferson Cossio. Por ahora, Cossio permanece bajo observación médica y sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a su presencia diaria en Instagram y TikTok, han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo para su pronta recuperación.

Mas de Gente

Yeferson Cossio y Carolina Gomez, pareja de influencers desde 2022

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy martes, 23 de diciembre: golpe de suerte antes de Navidad

Miranda es una de las hijas del exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

Margiory Fiaschi

Murió reconocida presentadora de televisión en Bogotá; este fue el último mensaje que envió a su hija

Alerta, famoso humorista, tomó la decisión de abandonar Colombia.

Alerta abandonó Colombia, tras vivir intento de secuestro y dejó contundente mensaje: “Vamos a seguir luchando”

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 23 de diciembre

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, este martes 23 de diciembre: predicciones del día, según Nana Calistar

Diomedes Diaz, doce años de su partida

¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

Imágenes de la parroquia San José Obrero, en el barrio El Poblado, oriente de Cali, desde donde El País transmitió el primer día de la novena navideña 2025

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones y gozos completos de este 24 de diciembre

Ritual de fortuna con canela: ideal para Noche Buena

El ritual de la canela que debe hacer este 24 de diciembre para un 2026 lleno de éxitos

Noticias Destacadas