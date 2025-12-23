¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

Como si se tratara de un regalo divino, el espíritu de Diomedes Díaz volvió a manifestarse en la vida de sus fieles seguidores. Este lunes 22 de diciembre, justo cuando se conmemoraban 12 años de su partida física, una de las fechas más importantes asociadas al ídolo vallenato resultó ganadora en el chance, lo que desató una auténtica locura colectiva en redes sociales.

El 1957: la cifra que encendió la suerte

La jornada de este lunes no fue una cualquiera para los “diomedistas”. Mientras miles de fanáticos visitaban su tumba en el cementerio Ecce Homo de Valledupar o escuchaban sus éxitos a todo volumen, el azar hizo de las suyas. El sorteo de Paisita Noche del 22 de diciembre de 2025 sorprendió al país al anunciar como número ganador el 1957, acompañado del animal Perro.

La relevancia de esta cifra no es menor: 1957 es el año de nacimiento de Diomedes Díaz Maestre. La coincidencia de que este número cayera precisamente en la fecha en la que se cumplen 12 años del fallecimiento del artista (ocurrido el 22 de diciembre de 2013) fue interpretada por muchos como un “regalo de Navidad” enviado directamente por el Cacique de La Junta desde el más allá.

Desde que se conocieron los resultados del sorteo nocturno, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de agradecimiento y asombro. “El Cacique nunca nos deja solos”, “El cacique todavía haciendo de las suyas, Grande Diomedes 👏”, comentaban varios usuarios en Instagram.

Esta no es la primera vez que la suerte rodea la figura de Diomedes. Es bien sabido en el mundo de las apuestas en Colombia que las fechas de nacimiento, muerte, el número de su tumba o incluso los dígitos de su cédula son bloqueados frecuentemente por las casas de apuestas debido a la alta demanda de los apostadores que confían ciegamente en la “bendición” del cantante.

La figura de Diomedes Díaz sigue siendo un icono de la cultura popular en Colombia. A pesar de los escándalos que marcaron su vida personal y sus problemas legales, su conexión con el pueblo permanece intacta. Su trayectoria, que lo consolidó como el máximo exponente del vallenato, con éxitos como Mi primera cana, La suerte está echada y El cóndor herido, hoy se traduce también en una especie de amuleto para quienes buscan un alivio económico en estas festividades.

Este suceso generó una ola de optimismo en un país que vive el vallenato no solo como música, sino como una filosofía de vida. El hecho de que el número ganador coincida con su nacimiento en el aniversario de su partida reafirma la mística que siempre rodeó a Diomedes, un hombre que, incluso 12 años después de su muerte, sigue siendo noticia y motor de alegría para miles de hogares colombianos.

¿Qué números jugar hoy?

Tras la caída del 1957, los expertos y seguidores ya empiezan a barajar otras cifras para los sorteos venideros, como el 1222 (mes y día de su muerte) o el 2605 (día de su nacimiento). Por ahora, lo cierto es que este 24 de diciembre muchas familias tendrán una cena de Navidad más abundante, cortesía de la fe que le profesan al inolvidable Cacique de La Junta.