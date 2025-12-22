Gente

El ritual de la canela que debe hacer este 24 de diciembre para un 2026 lleno de éxitos

Aprenda cómo realizar el ritual de la canela este 24 de diciembre. Un método sencillo y efectivo para atraer la prosperidad y la abundancia a su hogar en Navidad.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

23 de diciembre de 2025, 3:57 a. m.
Ritual de fortuna con canela: ideal para Noche Buena.
Ritual de fortuna con canela: ideal para Noche Buena. Foto: pixaay

La llegada del 24 de diciembre no solo representa el encuentro familiar y la celebración del nacimiento de Jesús; para muchos, es el momento cumbre de la energía espiritual del año. En medio de las cenas y los regalos, los rituales de prosperidad cobran un protagonismo especial para quienes buscan cerrar el ciclo actual con gratitud y proyectar un 2026 cargado de éxitos financieros y personales.

Entre la gran variedad de cábalas existentes, hay una que destaca por su sencillez y poderosa carga simbólica: el ritual de la canela. Esta especia, utilizada desde la antigüedad no solo en la gastronomía, sino en la magia blanca, es considerada un imán natural para la buena fortuna.

¿Por qué realizarlo este 24 de diciembre?

Aunque tradicionalmente se recomienda para los inicios de mes, realizar este ritual en la víspera de Navidad potencia su intención debido a la carga emocional y colectiva de la fecha. Este procedimiento es sumamente sencillo y no requiere de elementos costosos, lo que lo hace accesible para cualquier hogar colombiano que desee “comenzar con pie derecho” la recta final del año.

Ritual Canela perfecto para realizar en Noche Buena
Ritual Canela es perfecto para realizar en Noche Buena. Foto: Pixabay

La canela actúa como un catalizador de energía. En el mundo del esoterismo, su aroma y propiedades están vinculados con la alta vibración, la protección y, fundamentalmente, la apertura de caminos económicos.

El paso a paso: cómo activar la prosperidad en su hogar

Para que el ritual sea efectivo, la clave reside en la fe y en seguir las instrucciones precisas. Según lo reportado por la fuente citada, esto es lo que debe hacer el próximo 24 de diciembre:

  1. Preparación: Necesitará únicamente una pequeña cantidad de canela en polvo.
  2. Ubicación: Diríjase a la entrada principal de su casa o apartamento. Es vital realizarlo desde el exterior hacia el interior para simbolizar la invitación al flujo de dinero.
  3. La petición: Coloque la canela en la palma de su mano derecha. Antes de actuar, visualice con claridad esa meta financiera o ese bienestar que desea alcanzar. Haga una petición específica en silencio.
  4. El decreto: Diga en voz alta con seguridad: “La prosperidad aquí va a entrar” y sople una parte del polvo hacia adentro de la casa.
  5. El sello: Inmediatamente después, declare: “La prosperidad aquí se va a quedar” y sople el resto de la canela.
  6. Conexión personal: Para finalizar, lo que haya quedado de rastro en su mano debe frotarlo suavemente sobre su cabeza, integrando esa energía de abundancia en sus propios pensamientos y proyectos.

La regla de oro: paciencia y fe

Un detalle que muchos olvidan, pero que es fundamental para el éxito del ritual, es el manejo del espacio tras la ceremonia. Es estrictamente necesario no barrer el suelo en las siguientes 24 horas. Esto permite que la esencia de la canela se asiente y la energía de prosperidad “eche raíces” en el umbral de su hogar.

Este 24 de diciembre, mientras se prepara para la tradicional cena, tómese cinco minutos para realizar este acto de fe. Los rituales, más allá de la superstición, son herramientas poderosas para enfocar nuestra intención y recibir el nuevo año con una mentalidad de abundancia.

