Usualmente, cuando se quiere saber qué tan rico es un país se usan indicadores económicos, mayormente el de Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, este indicador deja de lado muchas cosas, puesto que solo mide qué tan productivo fue un país, lo que no es suficiente para indicar que un país es rico.

En este sentido, surge el ranking elaborado por HelloSafe, que lejos de determinar si un país es rico por su rendimiento económico, toma en cuenta otros factores que influyen en la vida diaria de las personas, creando así el ranking de prosperidad.

Por esto, para la elaboración de este ranking se usan otros indicadores como la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza. Al combinar estos, se puede saber en qué país viven mejor las personas.

Este es el ranking de los cinco países más prósperos en 2026:

Oslo, Noruega. Foto: Getty Images

Noruega

Por primera vez, Noruega ocupa el primer lugar del ranking. El país nórdico se destaca por tener la Renta Nacional Bruta más alta del mundo; por ley, las personas trabajan alrededor de 37 horas por semana y el salario mínimo ronda los 12 euros, es decir, una persona de forma mensual obtiene un salario de 1.700 dólares, cuatro veces más que en Colombia. El país obtuvo una puntuación general de 77,65.

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Irlanda

Ubicado al este de las islas británicas, este país de apenas 5 millones de habitantes es el segundo en este ranking. El país se destaca principalmente por la larga esperanza de vida que tienen sus ciudadanos: en promedio, una persona en este país europeo alcanza los 82,9 años, 1,8 años por encima de la media de la OCDE.

Luxemburgo

Rodeada por dos de las potencias europeas más poderosas del mundo, esta pequeña nación se destaca por tener uno de los mejores índices de prosperidad. Luxemburgo ocupa el tercer lugar en este nuevo ranking, luego de haber sido el primero durante muchos años. Su puntaje fue de 74,39.

Zurich, Suiza. Foto: Getty Images

Suiza

Rodeada por los Alpes, esta pequeña nación europea ocupa el cuarto lugar entre las más prósperas del mundo. Se destaca mayormente por su alta calidad de vida y gran estabilidad política. Desde 1815 se declaró como neutral, por lo que ha sido ajeno a grandes conflictos que afectaron el continente; además, su gobierno suele ser muy estable.

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Islandia

Esta pequeña isla situada en medio del Atlántico Norte ocupa el quinto lugar con una puntuación de 72,23. El país se destaca por tener el IDH más alto del ranking, además de contar con la tasa de pobreza relativa más baja del panel. Otro dato importante es que el país es considerado como uno de los más seguros, puesto que solo cuenta con cinco cárceles que normalmente están vacías.