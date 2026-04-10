Actualmente, la aviación es uno de los principales medios de transporte en todo el mundo, pues se estima que a diario viajan entre 9 y 12 millones de personas. Esto se debe, en gran medida, a la facilidad y rapidez que ofrecen estos vehículos para recorrer largas distancias, especialmente al conectar distintos continentes.

Ante este panorama, las aeronaves han ido aumentando su tamaño, como es el caso del Airbus A380 o el Boeing 747, los únicos aviones de pasajeros con dos pisos. El flujo de viajeros es cada vez mayor, lo que ha obligado a varias terminales alrededor del mundo a implementar reformas para ampliar su capacidad.

En muchos casos, estos aeropuertos han crecido tanto que funcionan como pequeñas ciudades. Algunos son tan extensos que, para trasladarse de una terminal a otra, es necesario utilizar buses o trenes internos.

Sin embargo, para determinar cuál es el aeropuerto más grande del mundo, pueden existir dos variables: la cantidad de pasajeros que llegan a estos hubs o la superficie que abarcan estas infraestructuras.

En este sentido, surge el ranking elaborado por HowStuffWorks, que los posiciona según su extensión territorial, con base en datos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Este es el ranking de los 10 aeropuertos más grandes del mundo:

Algunos aeropuertos son tan grandes que cuentan con transporte interno como trenes o buses. Foto: Getty Images

1. Aeropuerto Internacional Rey Fahd (Arabia Saudita)

Es el más grande del planeta, con unos 776 km². Fue inaugurado en 1999 y, aunque su tamaño es enorme, mueve alrededor de 10 millones de pasajeros al año, lo que deja amplio margen para futuras expansiones.

2. Aeropuerto Internacional de Denver (Estados Unidos)

Cuenta con más de 135 km² y es el mayor de América. Recibe más de 80 millones de pasajeros anuales y es clave para conexiones internas en EE. UU.

3. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (Estados Unidos)

Tiene cerca de 70 km² y es uno de los hubs más importantes del mundo, con más de 87 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en uno de los más transitados.

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4. Aeropuerto Internacional de Orlando (Estados Unidos)

Con unos 54 km², destaca por su relación con el turismo. Maneja decenas de millones de pasajeros anuales, impulsados en gran parte por los parques temáticos de la región.

5. Aeropuerto Internacional Washington Dulles (Estados Unidos)

Tiene más de 48 km² y fue inaugurado en 1962. Es reconocido por su diseño arquitectónico y su importancia en vuelos internacionales desde la capital estadounidense.

En promedio, se registran entre 100.000 y 130.000 vuelos diarios en todo el mundo. Foto: Getty Images

6. Aeropuerto Intercontinental George Bush (Estados Unidos)

Ubicado en Houston, supera los 44 km². Es un punto estratégico para conexiones hacia América Latina y uno de los principales centros aéreos del sur de EE. UU.

7. Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong (China)

Cuenta con cerca de 40 km² y moviliza más de 70 millones de pasajeros al año. Es clave para el transporte de carga y el comercio internacional en Asia.

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8. Aeropuerto Internacional de El Cairo (Egipto)

Con unos 36-37 km², es uno de los principales centros aéreos de África y Medio Oriente, fundamental para la conectividad regional.

9. Aeropuerto Suvarnabhumi (Tailandia)

Tiene más de 32 km² y fue inaugurado en 2006. Es uno de los aeropuertos más modernos del sudeste asiático y un importante punto de conexión internacional.

10. Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle (Francia)

Con cerca de 32 km², es el más grande de Europa. Maneja más de 60 millones de pasajeros al año y es un eje clave para vuelos entre Europa y otros continentes.