Estos son los 10 hombres más ricos del mundo, según el nuevo ranking de ‘Forbes’

Durante marzo, varias de las personas más ricas del mundo vieron disminuir sus fortunas en conjunto en más de 100 mil millones de dólares.

A pesar de esta caída, el ranking solo registró dos nuevos ingresos, lo que provocó la salida de algunos nombres conocidos.

La reducción de estas fortunas se debió principalmente al contexto de tensión bélica entre Estados Unidos e Irán, además de la caída registrada en los principales índices bursátiles.

En este nuevo escalafón también se destaca la salida de multimillonarios como Warren Buffett, ex ¿presidente de Berkshire Hathaway, conglomerado propietario de decenas de empresas como Geico, Duracell y la cadena de restaurantes Dairy Queen.

De igual forma, salió del listado Amancio Ortega, pionero de la moda rápida y cofundador de Inditex, grupo conocido por su marca de ropa Zara.

Así quedó el nuevo ranking de las personas más ricas del mundo:

Elon Musk. Foto: Bloomberg via Getty Images

Elon Musk

Fortuna aproximada: 796.000 millones de dólares.

Empresario estadounidense y fundador de compañías tecnológicas como Tesla y SpaceX. Su riqueza está impulsada principalmente por el sector tecnológico y aeroespacial, además de otras empresas vinculadas a inteligencia artificial y energía.

Larry Page

Fortuna aproximada: 260.000 millones de dólares.

Cofundador de Google y una de las figuras clave detrás del conglomerado tecnológico Alphabet Inc.. Su riqueza proviene del éxito global del buscador y del ecosistema digital de la compañía.

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Sergey Brin

Fortuna aproximada: 240.000 millones de dólares.

Cofundador de Google junto a Larry Page. Aunque ya no está al frente de la empresa, sigue siendo accionista importante de Alphabet y mantiene influencia en proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial.

Jeff Bezos

Fortuna aproximada: 233.000 millones de dólares.

Fundador de Amazon, una de las mayores compañías de comercio electrónico y servicios en la nube del mundo. También impulsa proyectos espaciales a través de Blue Origin.

Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg via Getty Images

Mark Zuckerberg

Fortuna aproximada: 210.000 millones de dólares.

Fundador y director ejecutivo de Meta Platforms, empresa matriz de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Su fortuna creció con la expansión en inteligencia artificial y el metaverso.

Larry Ellison

Fortuna aproximada: cerca de 190.000 millones de dólares.

Cofundador de Oracle Corporation, una de las empresas más importantes en software empresarial, bases de datos y servicios en la nube.

Jensen Huang

Fortuna aproximada: 157.700 millones de dólares.

Fundador y director ejecutivo de Nvidia. Su fortuna creció gracias al auge de los chips para inteligencia artificial y centros de datos.

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Michael Dell

Fortuna aproximada: 157.400 millones de dólares.

Fundador de Dell Technologies. Creó la compañía en 1984 y la convirtió en uno de los mayores fabricantes de computadoras y soluciones tecnológicas del mundo.

Bernard Arnault

Fortuna aproximada: 148.000 millones de dólares.

Empresario francés y presidente del conglomerado de lujo LVMH, propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon.

Rob Walton

Fortuna aproximada: 142.600 millones de dólares.

Hijo mayor de Sam Walton, fundador de Walmart. Durante varios años fue presidente de la junta directiva del gigante minorista y gran parte de su riqueza proviene de la participación familiar en la empresa.