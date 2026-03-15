Antes de presentar la lista de los actores mejor pagados de 2025, la revista Forbes compartió una reflexión sobre el significado detrás de estos logros alcanzados en una época en la que la industria del entretenimiento se encuentra atravesando una importante transformación.

Este cambio está impulsado, principalmente, por el crecimiento del streaming, la consolidación de los grandes estudios y el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial para automatizar procesos creativos y técnicos en Hollywood.

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A pesar de esto, hay figuras que continúan generando grandes ingresos, mientras que otros jóvenes talentos han demostrado que su capacidad para conectar con la audiencia frente a las cámaras puede abrirles el camino hacia grandes éxitos.

1. Adam Sandler (48 millones de dólares)

La lista está encabezada por Adam Sandler, impulsado por un millonario contrato que mantiene con Netflix. El actor fue una de las primeras grandes estrellas en alejarse de las salas de cine en 2014, para apostar por el streaming, donde se ha convertido en un imán de audiencia en la plataforma.

Durante 2025 protagonizó la secuela Happy Gilmore 2 y participó en la producción Jay Kelly, ambas para la plataforma. Estos nuevos proyectos han posicionado al estadounidense, de 59 años, como el intérprete mejor pagado del año, según Forbes.

Adam Sandler asiste a la ceremonia de entrega del premio Maltin Modern Master durante el 41.º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Foto: WireImage

2. Tom Cruise (46 millones de dólares)

Con su personaje de Ethan Hunt en Mission: Impossible, The Final Reckoning, la estrella de acción de 63 años logró beneficiarse del resultado comercial de la película, que superó los 600 millones de dólares en todo el mundo.

Tom Cruise asiste a la alfombra roja de "Misión Imposible - El Último Juicio" en el 78º Festival de Cine de Cannes en el Palais des Festivals en Cannes, Francia. Foto: Getty Images

3. Mark Wahlberg (44 millones de dólares)

Gracias a su participación en varias producciones para Amazon y Apple, con proyectos como The Family Plan 2 y Play Dirty, producción por la que recibió cerca de 25 millones de dólares, el actor estadounidense ocupa la tercera casilla. A este éxito, se suman sus trabajos en producción durante el mismo período.

Mark Wahlberg en Los Ángeles, California. Foto: GC Images

4. Scarlett Johansson (43 millones de dólares)

La actriz lideró el relanzamiento de una de las franquicias más populares del cine comercial: Jurassic. Este proyecto la llevó a recibir unos 20 millones de dólares por adelantado, más una participación significativa en las ganancias para ficharla en Jurassic World: Rebirth, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del año.

Además, debutó como directora en 2025 con Eleanor The Great y regresó al elenco habitual de Wes Anderson por tercera vez en The Phoenician Scheme.

Scarlett Johansson en el estreno de "Sing 2" de Illumination en Los Ángeles, California. Foto: FilmMagic

5. Brad Pitt (41 millones de dólares)

Un acumulado gracias a su papel protagónico en F1, de Apple. Pitt obtuvo un contrato que incluía participación en las ganancias de taquilla, una modalidad poco frecuente en producciones vinculadas al streaming.

Brad Pitt en el estreno europeo de "F1: La película" en Cineworld Leicester Square en Londres, Inglaterra. Foto: Samir Hussein/WireImage

6. Denzel Washington (38 millones de dólares)

La quinta colaboración del actor de 71 años Denzel Washington con el director Spike Lee, Highest 2 Lowest, fue también la más lucrativa: le generó unos 35 millones de dólares entre honorarios y participación en beneficios. Aparte se suman los ingresos constantes que sigue obteniendo por su catálogo de más de 50 películas.

Denzel Washington en la proyección especial en Los Ángeles de "Highest 2 Lowest". Foto: Getty Images

7. Jack Black (28 millones de dólares)

Su participación en franquicias como The Super Mario Bros. Movie y Kung Fu Panda, incluyendo A Minecraft Movie, lo ha llevado a consolidarse como una de las estrellas mejor pagadas. En 2025 también regresó a la pantalla grande con el reinicio de Anaconda.

Jack Black dice que se arrepiente de haber rechazado Los Increíbles. Foto: IGN ESPAÑA

8. Jason Momoa (28 millones de dólares)

De interpretar a Aquaman en el anterior universo de DC, a encarnar a Lobo en el nuevo DCU liderado por James Gunn. Además, el actor de 46 años parece haber encontrado otra franquicia exitosa con A Minecraft Movie, que ya tiene una secuela en desarrollo.

Jason Momoa presente en Lisboa, Portugal, en la conferencia sobre la protección de los océanos Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

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9. Daniel Craig (27 millones de dólares)

El actor británico Daniel Craig sigue beneficiándose del éxito de la saga de misterio protagonizada por el detective Benoit Blanc. Tras el estreno de Knives Out en 2019, el director Rian Johnson firmó un acuerdo con Netflix para desarrollar nuevas entregas, lo que ha mantenido a Craig entre los actores mejor pagados de Hollywood.

Daniel Craig en la gala de inauguración de 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'. Foto: Gareth Cattermole/Getty Images f

10. Millie Bobby Brown (26 millones de dólares)

La más joven dentro del ranking con apenas 22 años, gracias a su estrecha y sólida relación con Netflix, la plataforma en la que Stranger Things, la serie que protagonizó, se convirtió en todo un fenómeno viral. Además, participó en la The Electric State, lo que elevó sus ingresos anuales.