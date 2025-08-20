Suscribirse

Cultura

Este es el Top 5 de las mejores películas de Adam Sandler, el “rey de la comedia” de Hollywood

Este reconocido actor cuenta con numerosas participaciones en diversas producciones.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 6:23 p. m.
Jennifer Aniston junto a su colega Adam Sandler.
Jennifer Aniston junto a su colega Adam Sandler. | Foto: Captura de video/YouTuber @NetflixLATAM

Adam Sandler se ha consolidado como uno de los grandes exponentes del cine de comedia en Hollywood.

Su estilo cargado de humor, personajes extrovertidos, pero con un toque de emoción, lo han convertido en una figura infaltable dentro de la industria cinematográfica durante más de tres décadas, y por esto ha sido llamado el “rey de la comedia”.

Violet (Michelle Monaghan), Sam Brenner (Adam Sandler), Ludlow (Josh Gad) y Q*bert en 'Pixels'.
Adam Sandler es uno de los actores más famosos de Hollywood. | Foto: cortesía Sony Pictures

Aunque en algunas oportunidades la crítica ha cuestionado la calidad de varias de sus producciones, el público lo respalda de manera constante, ya que sus filmes se han transformado en éxitos de taquilla en el mundo entero.

Con una carrera que abarca desde el stand-up hasta producciones de gran presupuesto en plataformas de streaming, Sandler ha demostrado que puede reinventarse sin perder su esencia.

Contexto: Murió el actor Alec Musser, de la película ‘Son como niños’, a sus 50 años. Esto es lo que se sabe

Su capacidad para conectar con la audiencia, ya sea a través de la risa o explorando facetas más dramáticas, lo pone entre los actores más versátiles y queridos en los últimos años.

Top 5 de las mejores películas de Adam Sandler

  • Diamantes en bruto: la trama de este filme sigue a Howard Ratner, un joyero de Nueva York atrapado en deudas y con una peligrosa adicción a las apuestas. Luego de descubrir una valiosa piedra, inicia un arriesgado camino que lo enfrenta a mafiosos, clientes y a su propia familia.
Diamantes en bruto (subtítulos) - Tráiler - Netflix
  • Como si fuera la primera vez: esta película cuenta la historia de Henry, un hombre con miedo al compromiso que disfruta de romances pasajeros en Hawái, hasta que conoce a Lucy, una joven encantadora. Su historia de amor se ve nublada por la pérdida de memoria que enfrentan, lo que obliga a que se conquisten, desde cero una y otra vez, en una tierna y divertida historia de amor inusual.
Tráiler| Como si fuera la primera vez
  • Click: perdiendo el control (Click): la trama sigue a Michael Newman, un arquitecto que recibe un control remoto universal con el poder de adelantar, pausar o retroceder momentos de su vida. Al principio lo usa para evitar discusiones y acelerar el éxito profesional, pero pronto descubre que manipular el tiempo trae consecuencias inesperadas.
CLICK (Trailer español)
  • Locos de ira: la historia gira en torno a Dave Buznik, un hombre tranquilo que, tras un malentendido en un avión, es condenado a un programa de control de ira. Allí conoce al excéntrico terapeuta Buddy Rydell, quien con métodos poco convencionales lo lleva a situaciones absurdas y caóticas.
LOCOS DE IRA 2003 trailer subtitulado
  • Esposa de mentira: esta película cuenta la historia de Danny Maccabee, un cirujano plástico que finge estar casado para conquistar mujeres. Sin embargo, su mentira se complica cuando conoce a la mujer de sus sueños y, para sostenerla, convence a su asistente Katherine (Aniston) de hacerse pasar por su esposa.
JUST GO WITH IT - Trailer

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

2. Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

3. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

4. Tal como lo anticipó SEMANA, Epa Colombia fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá

5. Óscar Córdoba da cátedra a David Ospina de cómo atajar penales: todo por el Nacional vs. São Paulo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Adam SandlerPelículasHollywood

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.