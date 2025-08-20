Adam Sandler se ha consolidado como uno de los grandes exponentes del cine de comedia en Hollywood.

Su estilo cargado de humor, personajes extrovertidos, pero con un toque de emoción, lo han convertido en una figura infaltable dentro de la industria cinematográfica durante más de tres décadas, y por esto ha sido llamado el “rey de la comedia”.

Adam Sandler es uno de los actores más famosos de Hollywood. | Foto: cortesía Sony Pictures

Aunque en algunas oportunidades la crítica ha cuestionado la calidad de varias de sus producciones, el público lo respalda de manera constante, ya que sus filmes se han transformado en éxitos de taquilla en el mundo entero.

Con una carrera que abarca desde el stand-up hasta producciones de gran presupuesto en plataformas de streaming, Sandler ha demostrado que puede reinventarse sin perder su esencia.

Su capacidad para conectar con la audiencia, ya sea a través de la risa o explorando facetas más dramáticas, lo pone entre los actores más versátiles y queridos en los últimos años.

Top 5 de las mejores películas de Adam Sandler

Diamantes en bruto: la trama de este filme sigue a Howard Ratner, un joyero de Nueva York atrapado en deudas y con una peligrosa adicción a las apuestas. Luego de descubrir una valiosa piedra, inicia un arriesgado camino que lo enfrenta a mafiosos, clientes y a su propia familia.

Como si fuera la primera vez: esta película cuenta la historia de Henry, un hombre con miedo al compromiso que disfruta de romances pasajeros en Hawái, hasta que conoce a Lucy, una joven encantadora. Su historia de amor se ve nublada por la pérdida de memoria que enfrentan, lo que obliga a que se conquisten, desde cero una y otra vez, en una tierna y divertida historia de amor inusual.

Click: perdiendo el control (Click): la trama sigue a Michael Newman, un arquitecto que recibe un control remoto universal con el poder de adelantar, pausar o retroceder momentos de su vida. Al principio lo usa para evitar discusiones y acelerar el éxito profesional, pero pronto descubre que manipular el tiempo trae consecuencias inesperadas.

Locos de ira: la historia gira en torno a Dave Buznik, un hombre tranquilo que, tras un malentendido en un avión, es condenado a un programa de control de ira. Allí conoce al excéntrico terapeuta Buddy Rydell, quien con métodos poco convencionales lo lleva a situaciones absurdas y caóticas.