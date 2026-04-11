La lista de los ejércitos más poderosos de Europa: este es el ranking oficial

El ranking anual de Global Firepower es una clasificación que compara el poder militar de más de 140 países. Lo elabora la organización Global Firepower y utiliza múltiples indicadores para medir la capacidad militar total de cada nación.

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El estudio evalúa factores como el número de soldados, el equipamiento (tanques, aviones, barcos), el presupuesto de defensa, la logística, la industria y aspectos geográficos. Cada país recibe un puntaje llamado PowerIndex, donde un valor más bajo indica mayor poder militar.

Aunque es útil para analizar el equilibrio global, no considera completamente armas nucleares, estrategias reales ni alianzas. Por eso, no predice con certeza el resultado de conflictos reales.

Soldados durante el ejercicio Gaulish, una actividad de entrenamiento con soldados del 1.er Batallón del Regimiento del Duque de Lancaster (1 LANCS) y del 152.º Regimiento de Infantería francés Foto: PA Images via Getty Images

Global Firepower sintetiza ese conjunto complejo mediante su “PowerIndex”, un indicador elaborado a partir de más de 60 variables, que incluyen desde la ubicación geográfica hasta los recursos económicos.

En términos prácticos, aunque la inversión es importante, no reemplaza aspectos esenciales como la capacitación, el mantenimiento y la operatividad de las fuerzas.

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Respecto al ranking más actualizado de la fuerza militar más poderosa de Europa, prevalece el poderío de un país.

Francia se posiciona como la nación europea mejor ubicada en el índice de Global Firepower. Ocupa el sexto lugar a nivel mundial, con aproximadamente 264.000 efectivos en servicio activo y cerca de un millar de aeronaves, lo que refleja una capacidad militar sólida y diversificada.

Ejército Alemán durante un entrenamiento militar Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, cuenta con un sistema de disuasión nuclear —basado en desalentar ataques mediante la certeza de una respuesta contundente— respaldado por cuatro submarinos estratégicos de la clase Le Triomphant y un portaaviones de propulsión nuclear.

En marzo de 2026, el Elíseo anunció el nombre de su futuro portaaviones de nueva generación, “France Libre”, como símbolo de proyección y continuidad estratégica.

Por su parte, el Reino Unido dispone de fuerzas terrestres más reducidas, pero altamente especializadas en el ámbito naval y tecnológico; se ubica en el octavo puesto global.

Turquía sobresale por su tamaño y experiencia operativa reciente, alcanzando el noveno lugar, mientras que Italia, sin liderar en gasto, mantiene una influencia constante en el Mediterráneo gracias a su destacada flota naval.

: Se celebra una ceremonia de bienvenida para el personal del 66.º Comando de la Brigada de Infantería Mecanizada, que viajó a Alemania como parte del ejercicio Steadfast Dart 2026, en Tekirdag, Turquía, el 27 de febrero de 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

Alemania concentra el mayor presupuesto de defensa del continente, unos 127.400 millones de dólares, pero no destaca igual en inventario listo en todos los apartados. Global Firepower le atribuye 296 tanques y 569 aeronaves.

Finalmente, España cuenta con una estructura militar consistente, aunque todavía se encuentra por detrás de las principales potencias en cuanto a dimensión y ciertos recursos estratégicos.

Según Global Firepower, dispone de 121.802 efectivos en servicio activo, 298 tanques y 440 aeronaves, así como una flota naval compuesta por 175 buques y únicamente dos submarinos.