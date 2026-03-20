Estados Unidos prueba por primera vez su nuevo misil táctico: es capaz de atacar buques en movimiento a kilómetros de distancia

El conflicto se ha intensificado luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero. Ahora, la nueva generación de armamento del Ejército de Estados Unidos realizó con éxito su primer vuelo de prueba del misil táctico Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. El lanzamiento se llevó a cabo desde un sistema M142 HIMARS, plataforma que ha ganado notoriedad en conflictos recientes por su alta precisión y movilidad.

La prueba, confirmada por Lockheed Martin el 12 de marzo de 2026, permitió al misil alcanzar una distancia aproximada de 350 kilómetros, aunque su versión definitiva está diseñada para llegar hasta los 500 kilómetros. La principal novedad frente al modelo anterior radica en la incorporación de un buscador multimodo, que le permite identificar y seguir objetivos en movimiento, incluidos buques en alta mar.

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Esta nueva capacidad marca un cambio significativo en las operaciones terrestres del Ejército estadounidense. Hasta ahora, el PrSM estaba limitado a atacar objetivos fijos como instalaciones militares o posiciones de artillería. Con esta evolución, el sistema HIMARS amplía su alcance estratégico, convirtiéndose en una herramienta capaz de amenazar directamente a embarcaciones enemigas dentro de su rango operativo.

El desarrollo del Increment 2 se basa en la experiencia del modelo anterior, el Increment 1, que ya ha sido utilizado en escenarios reales de combate, según Breaking Defense. A partir de esa base, la nueva versión incorpora un sistema de guiado avanzado que ajusta su trayectoria en tiempo real, lo que incrementa su precisión frente a blancos dinámicos.

Desde la industria, Gaylia Campbell, vicepresidenta de Misiles Tácticos de Lockheed Martin, señaló que el diseño modular del misil y el uso de metodologías de desarrollo ágil han permitido acelerar su evolución sin comprometer su rendimiento.

Se espera que durante la segunda mitad de 2026 se realicen nuevas pruebas, mientras el Ejército proyecta comenzar la adquisición inicial de estos sistemas y desplegarlos tanto en plataformas HIMARS como en lanzadores M270A2 MLRS, ampliando así su presencia en unidades de artillería a nivel global.

La posibilidad de atacar objetivos marítimos desde plataformas terrestres ocultas redefine el equilibrio operativo. Foto: AFP

La posibilidad de atacar objetivos marítimos desde plataformas terrestres ocultas, como camiones desplegados en zonas remotas o islas estratégicas, redefine el equilibrio operativo y aumenta el riesgo para cualquier flota que opere cerca de la costa.

El programa del Precision Strike Missile (PrSM) continúa avanzando más allá de su versión actual. Además, la compañía ya desarrolla el Increment 3, enfocado en mejorar la potencia de las cabezas de guerra.

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Aunque el éxito del primer ensayo no asegura que el cronograma se cumpla sin contratiempos —algo habitual en el desarrollo de sistemas militares—, sí demuestra que la tecnología ha superado una fase clave. En el ámbito de la defensa, lograr que un misil funcione en condiciones reales representa un avance determinante frente a los desarrollos que aún permanecen en etapa conceptual.