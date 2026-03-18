Turquía presenta un avanzado dron sin precedentes: puede atacar objetivos a miles de kilómetros de distancia

El fabricante turco Baykar presentó recientemente el K2 Kamikaze, su sistema más avanzado hasta la fecha. Este dispositivo corresponde a una munición merodeadora de alto rendimiento y costo reducido, equipada con inteligencia artificial.

Cuenta con un alcance superior a los 2.000 kilómetros y la capacidad de transportar una ojiva de hasta 200 kilogramos, lo que lo convierte en una herramienta de ataque de gran impacto. Además, puede operar en enjambre de manera autónoma, incluso en ausencia de señal GPS.

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El K2 posee un peso máximo de despegue de 800 kilogramos, ubicándolo dentro de la categoría de municiones merodeadoras pesadas. Su autonomía supera las 13 horas de vuelo, lo que le permite ejecutar misiones de largo alcance. Está diseñado especialmente para atacar objetivos estratégicos ubicados en la retaguardia enemiga, como infraestructuras clave o blancos de alto valor.

En el contexto de la guerra moderna, los drones han adquirido un papel determinante, como lo ha demostrado el Shahed-136 iraní en el conflicto en Ucrania. Sin embargo, el K2 representa una evolución significativa frente a este modelo.

Mientras el Shahed-136 tiene un peso aproximado de 441 kilogramos y una ojiva de entre 30 y 50 kilogramos, el sistema turco destaca por incorporar una carga explosiva hasta cuatro veces mayor y un alcance considerablemente superior.

Su director ejecutivo, Haluk Bayraktar, resaltó que el costo del K2 es notablemente menor en comparación con las municiones guiadas tradicionales de alcance similar. Aunque no se trata de un dispositivo tan económico como otros drones conocidos en el mercado, se posiciona como una alternativa eficiente en términos de relación costo-beneficio, reforzando su atractivo dentro de las estrategias de defensa actuales.

Otro de los aspectos diferenciales de este sistema es su avanzado uso de inteligencia artificial. Foto: Fotograma Youtube @BaykarTech / #K2 KAMİKAZE İHA | Yapay Zeka Otonom Sürü Uçuşu / 00:24 / Baykar Technologies

El K2 también destaca por su capacidad de operar desde pistas cortas o poco acondicionadas, lo que facilita su despliegue en bases avanzadas y aeródromos de campaña. Esta característica amplía su flexibilidad en escenarios de combate, permitiendo su lanzamiento desde ubicaciones más cercanas a las zonas de operación sin necesidad de infraestructuras complejas.

Otro de los aspectos diferenciales de este sistema es su avanzado uso de inteligencia artificial. Durante pruebas realizadas en Turquía, varios drones K2 volaron de manera coordinada y autónoma, ejecutando formaciones como V, línea y escalón sin intervención humana directa. Este comportamiento demuestra su capacidad para trabajar en enjambre, adaptándose a diferentes patrones según la misión.

Este dron utiliza un sistema avanzado de navegación que le permite ubicarse mediante el análisis de imágenes del terreno. Foto: Fotograma Youtube @BaykarTech / #K2 KAMİKAZE İHA | Yapay Zeka Otonom Sürü Uçuşu / 01:24 / Baykar Technologies

De acuerdo con el fabricante, los dispositivos emplean sensores integrados y software propio para reconocer la posición de los demás drones y mantener la coordinación en vuelo. Además, el sistema permite configurar distintas estrategias de ataque, como formaciones diseñadas para impactar múltiples objetivos de forma simultánea o saturar los sistemas de defensa del adversario.

El K2 también incorpora tecnologías avanzadas de identificación y seguimiento de objetivos, lo que le permite atacar tanto mediante coordenadas previamente establecidas como a través de reconocimiento visual en tiempo real. A esto se suma su capacidad para operar sin depender de señales de navegación satelital, una ventaja clave frente a los sistemas de guerra electrónica que buscan interferir o engañar el GPS durante los conflictos modernos.

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Además, este dron utiliza un sistema avanzado de navegación que le permite ubicarse mediante el análisis de imágenes del terreno. Para ello, cuenta con una cámara electroóptica e infrarroja estabilizada, complementada por un sistema óptico secundario con visión nocturna, lo que garantiza su operatividad en distintas condiciones.

En cuanto a comunicaciones, puede transmitir datos y ser controlado tanto por enlaces de radio de largo alcance como por sistemas satelitales, ampliando su capacidad de operación más allá del campo visual directo.