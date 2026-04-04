Homenaje al embajador Julio Aníbal Riaño, tras culminar oficialmente su misión diplomática en Turquía

Julio Aníbal Riaño Velandia, quien permaneció durante siete años como representante de Colombia en Turquía, recibió un caluroso homenaje por parte del gobierno del país de Oriente Medio, en cabeza del viceministro embajador Levent Gümrükçü.

Riaño Velandia fue homenajeado con un acto excepcional, donde exaltaron las virtudes diplomáticas y el legado del funcionario colombiano, cuya gestión fue calificada de transformadora para los intereses de ambos países.

Entre los logros que destacados, se subrayó la elevación de la relación bilateral al nivel más alto con el Estatus de Socios Estratégicos, condición que antes solo ostentaban Brasil y México.

También resaltaron otros hitos como la suscripción de MoUs JETCO (Comisión mixta de Economía y Comercio) y MoU en materia de Cooperación de Industria Militar entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la Secretaría de Defensa de la Presidencia de la República de Turquía.