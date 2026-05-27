El decálogo de Petro - Cepeda

Hace 110 años el predicador protestante William J. H. Boetcker (con frecuencia erróneamente atribuidas a Abraham Lincoln) publicó en Estados Unidos un “decálogo” en el que defendía la responsabilidad individual, el ahorro, la iniciativa privada y la cooperación social frente a la lucha de clases. En 1916, Estados Unidos atravesaba un periodo de significativas convulsiones sociales, en el que se habían abierto espacio políticas basadas en el resentimiento social y la excesiva dependencia del Estado. En Colombia, bajo el mandato de Gustavo Petro (y su delfín Iván Cepeda, que, en el remoto caso de llegar a la Presidencia, se ha comprometido con profundizar las reformas de Petro) han hecho curso una serie de políticas que son exactamente las contrarias a los planteamientos de Boetcker.

El siguiente es un resumen a grandes rasgos de los planteado por Boetcker en contraste con las propuestas políticas y sociales de Petro - Cepeda.

1.Boetcker: “No puedes crear prosperidad desalentando el ahorro”.

Petro - Cepeda: “Sí se puede y debe crear prosperidad gastando y desalentando el ahorro”.

(Para Boetcker la prosperidad surge del trabajo, de la disciplina financiera y del ahorro que es la acumulación productiva de capital. Para Petro – Cepeda, la prosperidad surge del consumo al debe y de aumentar las cargas al capital, al patrimonio y a las rentas altas).

2.Boetcker: “No puedes fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes”.

Petro - Cepeda: “Sí se puede fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes”.

(Para Boetcker castigar a los empresarios que producen riqueza no mejora la situación de los pobres. Para Petro - Cepeda, las políticas redistributivas y anti – empresariales de cargas y tributos desmedidos sí son fuente de riqueza).

3.Boetcker: “No puedes ayudar a los pequeños derribando a los grandes”.

Petro - Cepeda: “Sí se puede ayudar a los pequeños derribando a los grandes”.

(Boetcker critica las políticas basadas en el resentimiento mientras Petro - Cepeda, que suelen retratar al empresario como esclavista y vampiro, basan sus políticas precisamente basados en el resentimiento, por no hablar del odio de clases).

4.Boetcker: “No puedes elevar al trabajador hundiendo al empleador”.

Petro - Cepeda: “Sí se puede elevar al trabajador hundiendo al empleador”.

(Para Boetcker los salarios tienen que guardar una estrecha relación con la productividad. Para Petro - Cepeda, que desconocen el significado del término ‘productividad’, esa relación no existe. Parten de la peligrosa falacia que entre más alto sea el salario, automáticamente crece la prosperidad sin impactar en nada la inflación).

5.Boetcker: “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos”.

Petro - Cepeda: “Sí puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos”.

(Para Boetcker la pobreza no se resuelve eliminando la riqueza, sino multiplicándola y ampliando el acceso a oportunidades. Para Petro - Cepeda la riqueza no hay que multiplicarla, sino repartirla. Ambos desconocen que el aparato productivo colombiano está lleno de empresas medianas y pequeñas que difícilmente sobreviven a impuestos abusivos, inseguridad jurídica, extorsiones y baja productividad).

6.Boetcker: No puedes construir prosperidad sobre deuda”.

Petro - Cepeda: “Por supuesto que la prosperidad se construye sobre el gasto que se financia con deuda”.

(Para Boetcker la dependencia financiera puede volverse un bumerán, mientras que para Petro - Cepeda la deuda no pareciera tener límites; siendo la supuesta crisis crediticia un espejismo. Petro hoy gobierna, y con certeza Cepeda gobernaría, con un presupuesto permanentemente desequilibrado y reformas impagables que van a requerir cada día más recaudo, más deuda y más improvisación fiscal).

7.Boetcker: “No puedes promover la hermandad fomentando el odio de clases”.

Petro - Cepeda: “Fomentar el odio de clases no afecta la gobernabilidad”.

(Para Boetcker dividir la sociedad entre “ricos malos” y “pobres buenos” genera resentimiento permanente y violencia social. Petro - Cepeda han construido su narrativa política sobre una confrontación permanente entre “el pueblo” y “las élites”, entre empresarios y trabajadores, entre “ricos” y “explotados”).

8.Boetcker: “No puedes evitar problemas gastando más de lo que ganas”.

Petro - Cepeda: “Gastar más de lo que se ingresa no representa problema alguno”.

(Para Boetcker el gastar más de lo que se ingresa, cubriendo el déficit con deuda, es una política suicida. Para Petro y Cepeda las tensiones fiscales por el exceso de deuda son inexistentes. ¡La orgía de gasto puede continuar de manera indefinida! Muy seguramente Cepeda va a proponer que el gastar más de lo que ingresa sea incluido en la reforma constitucional que con certeza va a promover).

9.Boetcker: “No puedes construir carácter destruyendo iniciativa e independencia”.

Petro - Cepeda: “Es del Estado, no en el individuo, de donde debe nacer toda iniciativa”.

(Boetcker creía en ciudadanos autónomos e independientes. Petro - Cepeda creen que debe existir es un Estado centralizado, omnipotente y omnipresente, políticamente dominante, con súbditos obedientes y tutelados. Toda iniciativa privada, por principio, es sospechosa).

10.Boetcker: “No puedes ayudar permanentemente a las personas haciendo por ellas lo que deberían hacer por sí mismas”.

Petro - Cepeda: “El Estado es el que debe decidir, subsidiar, administrar, redistribuir, corregir y ordenar”.

(Para Boecker no se debe reemplazar ni la iniciativa ni la capacidad individual; y toda ayuda debe ser temporal, teniendo como fin es el empoderar al ciudadano. La asistencia debe conducir a autosuficiencia, no a dependencia continua como puede pasar con los subsidios permanentes. Para Petro - Cepeda es el Estado, no el individuo, el ente tutelar de la sociedad. Lejos de empoderar al ciudadano, lo que buscan es afianzar el control y el dominio del Estado).