La central que cambia el modelo

La inauguración de la Central de Transformación y Beneficio de Café - Jorge Villamil representa mucho más que una obra de infraestructura. Representa una decisión estratégica sobre el futuro del café colombiano y, por encima de todo, sobre el ingreso del caficultor. Ese es el propósito único y superior de este proyecto: mejorar la rentabilidad de las familias cafeteras. No hay otra métrica que importe más. No hay otro objetivo que justifique mejor una inversión de esta naturaleza.

Durante décadas, la caficultura colombiana construyó una institucionalidad admirada en el mundo. Una institucionalidad que ha sido durante generaciones el modelo de organización gremial más sólido de América Latina. Sobre esa base hemos trabajado en los últimos tres años para modernizar la Federación Nacional de Cafeteros y ponerla nuevamente en el lugar que le corresponde, a tono con las exigencias y tendencias del mercado global. Hoy, la Federación y sus empresas muestran resultados históricos y esta obra marca un antes y un después en esa transformación.

La Central nace para resolver problemas reales del productor. Los cafeteros de su área de influencia ya no tendrán que hacer inversiones individuales en maquinaria y equipos de beneficio; evitarán costos de mantenimiento, reducirán notablemente el consumo de energía y agua, y disminuirán riesgos asociados a accidentes laborales.

Pero quizá el cambio más importante está en el flujo de caja. Ya no deberá esperar 28 días de secado para poder vender su producto, asumiendo el riesgo de que el café se malogre en ese proceso por falta de equipos adecuados. El pago es inmediato. La certeza es inmediata. Todo eso se traduce en rentabilidad, en dignidad económica para quien cultiva el producto que da nombre a Colombia en el mundo.

Una inversión superior a los 10.000 millones de pesos con la cual, por primera vez en la historia de la FNC, controlamos cada etapa del proceso productivo con un nivel de precisión que nos permite diseñar perfiles de taza específicos según el destino y las preferencias del consumidor final.

No todos los mercados demandan el mismo perfil. No es lo mismo producir para Arabia Saudita que para Alemania. Este sistema agrega valor desde el origen y traslada ese mayor valor directamente al productor colombiano. La calidad deja de ser un atributo genérico para convertirse en una variable gestionable, medible y rentable.

Pero lo que distingue esta obra en términos verdaderamente históricos no es solo la tecnología de proceso. Es que esta es la primera central de la Federación, en sus 99 años de existencia, concebida bajo los principios de la economía circular.

Aquí no existen desperdicios: existe materia prima residual. La pulpa del café se convierte en biomasa mediante un novedoso equipo secador especializado. El mucílago se transforma en biofertilizantes y en geles energéticos de consumo humano. Y pronto operará una torre de destilación para la producción de etanol. Eso no es una promesa tecnológica. Es el modelo de desarrollo que le debemos a las regiones cafeteras de Colombia.

Comenzamos a construir una nueva visión industrial alrededor del café colombiano, donde cada componente de la cereza tiene valor económico, ambiental y social.

El mundo cafetero atraviesa una transformación profunda. Cambian los consumidores, los canales, las tecnologías y las exigencias ambientales. Quienes no se adapten quedarán al margen de un mercado que premia la diferenciación, la trazabilidad y la sostenibilidad. Por eso hemos conducido esta transformación de la Federación bajo tres principios innegociables: austeridad, eficiencia operativa e innovación.

Esta Central es la demostración tangible de que esos principios producen resultados concretos para el caficultor. Y también es la prueba de que el futuro del café colombiano puede ser más promisorio que su propia historia. Esto apenas comienza.