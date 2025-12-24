Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

El pasado domingo, 21 de diciembre, la comunidad digital de Jessica Cediel quedó sorprendida luego de que la presentadora realizara varias publicaciones en las que confirmó la muerte de su padre.

La noticia generó miles de reacciones, ya que durante varios años la presentadora compartió fotos y videos junto a su progenitor, lo que le permitió conectar de manera cercana con sus seguidores y mostrar la unión que mantenía con su familia.

La presentadora se pronunció tras la muerte de su padre. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Horas después, la modelo compartió detalles de las exequias y la despedida de su padre. En las publicaciones se le pudo ver junto al ataúd, acompañada por su madre y sus hermanas, lo que desató una serie de comentarios negativos por parte de algunos usuarios en redes sociales.

Uno de los que más llamó la atención fue la opinión de la reconocida creadora de contenido Tuti Vargas, quien cuestionó la situación y generó un amplio debate en internet.

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

Es por esta razón que Melissa Cediel, una de las hermanas de Jessica, rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram y envió un contundente mensaje que estaría dirigido a Tuti.

“Hay gente tan vacía que da lástima. Esta señora habla en sus propias redes de permitirse sentir. Pues, para su información, eso fue lo que sentimos y por eso así mismo lo expresamos. Así que no entendemos su incongruencia ni su bullying con el dolor ajeno. Señora: si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes, también lo haremos en la muerte. Así usted no lo comparta", escribió.

Tuti Vargas habló de foto de Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet - @tutivargasm / Montaje SEMANA

Además, cuestionó sus palabras y el hecho de que critique a otras personas por exponer su vida personal, afirmando que justamente eso es lo que la creadora hace a través de sus redes sociales, donde comparte experiencias y situaciones que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

“Cómo se nota su conveniencia, que cuando es un dolor suyo, como por ejemplo lo que ha compartido acerca de su depresión o sus problemas alimenticios, ahí sí hay justificación. Pero para los demás no. Hablando de lo íntimo, se nota que su contenido es tan conveniente: usted sí puede compartir que su perro fue operado por comerse sus tangas, pero alguien más no tiene derecho a honrar una pérdida. ¿Hay privacidad cuando a usted le conviene, pero para los demás no?“, agregó.

Hermana de Jessica Cediel respondió a las críticas de Tuti Vargas. Foto: Instagram @melicediel

Por otro lado, recalcó la importancia que su papá tuvo para los millones de seguidores de su hermana, quienes constantemente estaban pendientes de su salud en medio de los inconvenientes y procedimientos a los que tuvo que ser sometido.

“Señora, un consejo para la próxima que se meta en la vida ajena: edúquese un poco en contexto antes de hablar. Mi papá fue una persona conocida y muy querida en la comunidad de mi hermana, en donde siempre recibió amor por parte de todos nuestros seguidores cuando compartíamos su vida, sus enfermedades, sus desafíos, sus alegrías, etc., y obvio íbamos a compartir su partida. Porque honramos su vida y su muerte”, finalizó.