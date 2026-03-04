Gente

Jessica Cediel subió fotos en ropa interior para defenderse de ataque por tema de salud: “Siento mucho no poder darle gusto”

La celebridad habló de un comentario que recibió por su inclinación política.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 3:36 p. m.
Jessica Cediel.
Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una figura visible de la televisión colombiana, gracias a una carrera que comenzó a temprana edad y que la llevó a destacarse en múltiples formatos.

Su desempeño frente a las cámaras le abrió puertas y ganó reconocimiento en escenarios de la farándula internacional por su disciplina y profesionalismo.

No obstante, distintos episodios relacionados con su vida íntima y personal la volvieron protagonista de conversaciones en redes sociales. A través de publicaciones recientes, la también modelo compartió reflexiones que muchos interpretaron como indirectas.

Aunque la presentadora procuró mantener distancia de las controversias y dar vuelta a la página, su imagen volvió a ser tema de debate.

Gente

Andrea Valdiri gastó millones en lujoso regalo para su hija en sus quince años; se le fueron más de 40 millones en un accesorio

Gente

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

Gente

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Gente

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

Gente

¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La verdad detrás de las fotos que encendieron las redes

Gente

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

Gente

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Jessica Cediel hizo confesión sobre detalle íntimo y reveló inesperada decisión que tomó: “Soy célibe, estoy en paz”

Gente

Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

Jessica Cediel hizo confesión sobre detalle íntimo y reveló inesperada decisión que tomó: “Soy célibe, estoy en paz”

Jessica Cediel fue blanco de comentarios por una publicación que realizó, donde se dejaba ver en ropa interior. La modelo compartió un video y tres postales, las cuales permitían ver su figura de perfil.

La presentadora posó con un esqueleto blanco y un buso claro, mientras lo levantaba para mostrar sus glúteos. Estas imágenes fueron foco de reacciones, donde varias personas la señalaron, sacándole a relucir sus creencias religiosas.

“Para dar un testimonio no es necesario exhibir tu cuerpo, eso lo que hace es debilitar la fe de quienes aún no llegan a lo pies de Cristo”, escribió un usuario en el post.

Esto NO es una representación de una mujer cristiana”, dijo otra persona.

Sin embargo, Jessica Cediel compartió esta publicación como una respuesta a un usuario de X, el cual utilizó su tema de salud en la cola para atacarla por la inclinación política que tenía.

“Siento mucho no poder darle gusto a don Jhon. 😔 Por el contrario de sus deseos para mí, DIOS me sanó, me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Tengo una colita mas sana y hermosa. Y con cicatriz y todo me amo! 😮‍💨LO IMPORTANTE FUE QUE SALVE MUCHAS VIDAS. Y ahora estoy MÁS BELLA!“, escribió en el pie de foto.

Más de Gente

Lujoso regalo de Andrea Valdiri a su hija Isabella en su cumpleaños número 15.

Andrea Valdiri gastó millones en lujoso regalo para su hija en sus quince años; se le fueron más de 40 millones en un accesorio

Mariana Zapata le hizo broma pesada a Juancho Arango.

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

'Te quiero ver campeón': El género popular se une en un himno de apoyo a la Selección Colombia y tributo a Yeison Jiménez

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

Shakira prende las redes junto a Lucien Laviscount

¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La verdad detrás de las fotos que encendieron las redes

Melina Ramírez dedicó mensaje a la hija de su esposo, por su cumpleaños número 15.

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Juanda Caribe pidió sanción para Alexa Torrex en 'La casa de los famosos'

Juanda Caribe se lavó las manos y habló de lo que vive con Alexa Torrex, tras recibir sanción de ‘El Jefe’: “Yo no acusé a nadie”

Niño Prodigio: horóscopo diario desde la perspectiva del astrólogo dominicano.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 4 de marzo

Noticias Destacadas