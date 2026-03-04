Jessica Cediel subió fotos en ropa interior para defenderse de ataque por tema de salud: “Siento mucho no poder darle gusto”

Jessica Cediel es una figura visible de la televisión colombiana, gracias a una carrera que comenzó a temprana edad y que la llevó a destacarse en múltiples formatos.

Su desempeño frente a las cámaras le abrió puertas y ganó reconocimiento en escenarios de la farándula internacional por su disciplina y profesionalismo.

No obstante, distintos episodios relacionados con su vida íntima y personal la volvieron protagonista de conversaciones en redes sociales. A través de publicaciones recientes, la también modelo compartió reflexiones que muchos interpretaron como indirectas.

Aunque la presentadora procuró mantener distancia de las controversias y dar vuelta a la página, su imagen volvió a ser tema de debate.

Jessica Cediel hizo confesión sobre detalle íntimo y reveló inesperada decisión que tomó: “Soy célibe, estoy en paz”

Jessica Cediel fue blanco de comentarios por una publicación que realizó, donde se dejaba ver en ropa interior. La modelo compartió un video y tres postales, las cuales permitían ver su figura de perfil.

La presentadora posó con un esqueleto blanco y un buso claro, mientras lo levantaba para mostrar sus glúteos. Estas imágenes fueron foco de reacciones, donde varias personas la señalaron, sacándole a relucir sus creencias religiosas.

“Para dar un testimonio no es necesario exhibir tu cuerpo, eso lo que hace es debilitar la fe de quienes aún no llegan a lo pies de Cristo”, escribió un usuario en el post.

“Esto NO es una representación de una mujer cristiana”, dijo otra persona.

Sin embargo, Jessica Cediel compartió esta publicación como una respuesta a un usuario de X, el cual utilizó su tema de salud en la cola para atacarla por la inclinación política que tenía.

“Siento mucho no poder darle gusto a don Jhon. 😔 Por el contrario de sus deseos para mí, DIOS me sanó, me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Tengo una colita mas sana y hermosa. Y con cicatriz y todo me amo! 😮‍💨LO IMPORTANTE FUE QUE SALVE MUCHAS VIDAS. Y ahora estoy MÁS BELLA!“, escribió en el pie de foto.