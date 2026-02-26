Melissa Gate revela la conversación privada que tuvo con Altafulla: “Le pedí disculpas”

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue una de las más polémicas del reconocido reality del Canal RCN, pues aunque muchos pensaron que la creadora de contenido Melissa Gate sería la ganadora, fue superada por Altafulla en la última fase de votaciones, quedando en segundo lugar y dejando atrás el sueño de recibir los 400 millones de pesos que entrega la producción cada año.

Esto generó fuertes reacciones por parte de Melissa Gate en los meses pósteriores por medio de sus redes sociales, plataformas en las que, con palabras despectivas se refirió al cantante costeño e insinuó que las votaciones habrían sido compradas por sus seguidores.

Melissa Gate y Altafulla compitieron en la final de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Actualmente, Melissa Gate se encuentra en La casa de los famosos Colombia 3 como una invitada de ‘El Jefe’ y a lo largo de una semana estará compartiendo con las celebridades de la temporada del 2026, generando nuevas dinámicas de juego para darle un giro al contenido que se comparte a través de la señal en vivo y las redes sociales.

En medio de una conversación con los participantes, Melissa Gate se sinceró y reveló que hace algún tiempo tuvo la oportunidad de hablar con Altafulla sobre todo lo ocurrido en el programa y tomó la decisión de pedirle perdón por el comportamiento negativo que tuvo hacia él en el pasado.

“Tú vuelves a la realidad y dices: ‘juepucha’ y yo soy una persona que tengo la capacidad de reconocer cuando cometo errores, ¿me entienden? Y yo le pedí disculpas y le dije: ‘ay no, qué pena, es que mira que me pasé un poquito, pero es que tienes que entender que son cosas del juego”, manifestó frente a las cámaras de la producción de telerrealidad.

Posteriormente, reveló lo complicado que fue para ella hacer parte de programa, pues las emociones a flor de piel llegaron afectar sus horarios de sueño y tranquilidad.

“Yo duré seis semanas sin dormir y acá las cosas hacen que todo se sienta distinto porque estás estresado”, indicó.

Por su parte, los seguidores de La casa de los famosos se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron diversas opiniones con respecto a su revelación.

“Jajaja Melissa siendo siempre la más conveniente”; “Melissa fue a terapia y sanó, nosotros no”; “Le pidió disculpas cuando se enteró de que no seguía con Karina”; “Yo de Altafulla no la disculpo, con todos los malos tratos que le dio”; “Después de que ella lo acusó de tanta cosa y lo humilló jaja”; “A la única a la que realmente lastimó, no le pidió perdón” y “Solo utiliza excusas para lavarse las manos de todo lo que hizo, son algunas de las palabras que se leen.