Karina García entregó millonario regalo a una seguidora; el momento quedó captado en video

Hace algunas semanas, Karina García, una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos 2025, reveló por medio de sus redes sociales que, a modo de agradecimiento con su público, quiso rifar una moto N-Max, pues este vehículo se convirtió en tendencia luego de que la modelo y su novio Altafulla pasearan por las calles de Barranquilla.

Tiempo después se comunicó con la ganadora y la emocionó con la gran noticia:

“Me siento muy feliz de decirte que eres la ganadora oficial de la moto, es un regalo de parte mía para ti. A mí me encantaría regalar mil motos a todos mis seguidores, pero bueno, es el inicio de cosas muy lindas que se vienen, porque los quiero premiar. Quiero que sepan que los amo, que los respeto, que estoy inmensamente agradecida por todo el apoyo que me dieron durante el reality y en este momento”, le dijo a la afortunada mujer por medio de una videollamada.

Así fue la entrega de la moto

En la más reciente publicación de Karina García, la modelo compartió cada uno de los detalles del especial momento que vivió con su seguidora.

“¿Ustedes se acuerdan de esta N-Max? Pues por fin se llegó el día en el que se la voy a entregar a la ganadora, pero antes quiero que ustedes me acompañen para que vean cómo fue un día con Beatriz, la ganadora de la moto", dijo frente a las cámaras.

Karina grabó su recorrido hacia Bello, Antioquia, mientras confesaba lo importante que fue para ella poder tener este detalle con una de las personas que la estuvo apoyando en su paso por la segunda de La casa de los famosos Colombia.

“Yo quiero que hoy, Beatriz se sienta superamada, superquerida y quiero ser muy especial con ella porque ustedes saben que a mí me encanta que a nosotras las mujeres nos traten superbien (...) Yo hoy la voy a hacer sentir la persona más especial de este planeta”.

Posteriormente, compartió el clip del momento en el que se encontró con la ganadora, se dieron un abrazo y la invitó a subir a su camioneta para llevarla al lugar en el que recibiría su esperado premio.

No sin antes llevarla a almorzar, a comprar un outfit completo y a recibir un cambio de look de cabello y maquillaje a manos de profesionales en la industria de la belleza.

En medio de un elegante salón, acompañadas de las personas más importantes en sus vidas, Karina García y su fanática destaparon la moto, la cual estaba rodeada de bombas y decoraciones.