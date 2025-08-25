Suscribirse

Gente

Karina García se pronunció y destapó si terminó con Altafulla: “Tuvimos un malentendido”

La paisa comentó acerca de su vínculo amoroso con el ganador de ‘La casa de los famosos 2025′.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 5:04 p. m.
Altafulla tuvo humillante forma de darle dinero a Karina García y lo critican en redes.
Altafulla y Karina García han llamado la atención en redes sociales. | Foto: Canal RCN

Karina García y Andrés Altafulla siguen siendo foco de miradas en las plataformas digitales, debido a la atención que les dan sus fanáticos con respecto a proyectos, noticias laborales y momentos personales que atraviesan. Tras salir de La casa de los famosos Colombia, la pareja continuó con su amor, robándose elogios de más de un fanático.

Sin embargo, recientemente, en redes sociales, específicamente en X y TikTok, se comenzó a rumorar sobre una posible ruptura amorosa entre el cantante y la modelo, a raíz de detalles que salieron a la luz.

Varios videos y publicaciones afirmaron que Karina García y Altafulla habían tenido fuertes problemas, al punto de tomar caminos separados. Los usuarios agregaron pruebas de ello, esperando que alguno de los dos se pronunciara de forma oficial.

Contexto: ¿Se reavivan los rumores de una ruptura entre Karina García y Altafulla, tras sorprendente mensaje?

Recientemente, la creadora de contenido decidió hablar de manera puntual a través de un video, revelando si todo con el artista se había terminado. La paisa fue clara en que lo había sucedido, sincerándose sobre las decisiones que tomaron.

“Ustedes estaban desesperados porque se imaginaron un montón de cosas y los entendemos. Es como que alguien que tú ames mucho de un momento a otro se desaparezca 10 días, obviamente es algo para uno pensar…“, dijo al inicio del post.

Karina García aclaró que nunca terminó con Altafulla, ya que la distancia se debía a viajes y compromisos laborales que tenían que atender. Allí, agregó que en Bogotá sí tuvieron un cruce, pero que todo se arregló después.

Nunca hemos terminado, bebés, simplemente es que hemos tenido un montón de trabajo. Él estaba en una ciudad y yo estaba en otra. Cuando nos vieron juntos en Bogotá tuvimos un pequeño malentendido que se solucionó”, aseguró.

Al notar las especulaciones sobre su relación amorosa, la famosa indicó que era innecesario llevárselo a otro plano, pues no veía algo raro dentro de su noviazgo. De hecho, señaló que los percances eran normales, tal y como pasaba con otras personas.

“Yo quiero ser sincera con la gente, pero obviamente hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad. Tuvimos un pequeño malentendido, un percance de pareja. Hace rato quería contarles que si nos alejamos de las redes fue porque tuvimos un malentendido, pero, afortunadamente, ya todo bien”, indicó.

Con estas declaraciones, Karina García le puso punto final a los rumores de ruptura, asegurando que se encontraban ya estables las cosas con el barranquillero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

2. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

3. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

4. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

5. Actor mexicano salió de fiesta en Bogotá y terminó en un hospital; pasó mal rato en reconocida zona: “Sí me dolió”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Karina GarcíaLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaRuptura amorosa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.