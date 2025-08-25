Karina García y Andrés Altafulla siguen siendo foco de miradas en las plataformas digitales, debido a la atención que les dan sus fanáticos con respecto a proyectos, noticias laborales y momentos personales que atraviesan. Tras salir de La casa de los famosos Colombia, la pareja continuó con su amor, robándose elogios de más de un fanático.

Sin embargo, recientemente, en redes sociales, específicamente en X y TikTok, se comenzó a rumorar sobre una posible ruptura amorosa entre el cantante y la modelo, a raíz de detalles que salieron a la luz.

Varios videos y publicaciones afirmaron que Karina García y Altafulla habían tenido fuertes problemas, al punto de tomar caminos separados. Los usuarios agregaron pruebas de ello, esperando que alguno de los dos se pronunciara de forma oficial.

Recientemente, la creadora de contenido decidió hablar de manera puntual a través de un video, revelando si todo con el artista se había terminado. La paisa fue clara en que lo había sucedido, sincerándose sobre las decisiones que tomaron.

“Ustedes estaban desesperados porque se imaginaron un montón de cosas y los entendemos. Es como que alguien que tú ames mucho de un momento a otro se desaparezca 10 días, obviamente es algo para uno pensar…“, dijo al inicio del post.

Karina García aclaró que nunca terminó con Altafulla, ya que la distancia se debía a viajes y compromisos laborales que tenían que atender. Allí, agregó que en Bogotá sí tuvieron un cruce, pero que todo se arregló después.

“Nunca hemos terminado, bebés, simplemente es que hemos tenido un montón de trabajo. Él estaba en una ciudad y yo estaba en otra. Cuando nos vieron juntos en Bogotá tuvimos un pequeño malentendido que se solucionó”, aseguró.

Al notar las especulaciones sobre su relación amorosa, la famosa indicó que era innecesario llevárselo a otro plano, pues no veía algo raro dentro de su noviazgo. De hecho, señaló que los percances eran normales, tal y como pasaba con otras personas.

“Yo quiero ser sincera con la gente, pero obviamente hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad. Tuvimos un pequeño malentendido, un percance de pareja. Hace rato quería contarles que si nos alejamos de las redes fue porque tuvimos un malentendido, pero, afortunadamente, ya todo bien”, indicó.