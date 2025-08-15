¿Se reavivan los rumores de una ruptura entre Karina García y Altafulla, tras sorprendente mensaje?

Karina García y Andrés Altafulla son unas de las parejas más nombradas en el mundo del entretenimiento, tras la finalización de la segunda temporada del reality colombiana La casa de los famosos, han compartido su relación y momentos juntos.

Sin embargo, desde hace unos días se han generado rumores sobre una posible ruptura entre la creadora de contenido y el cantante, pues los internautas han considerado “extraños” algunas frases que ha publicado Karina en sus redes sociales.

La paisa tiene más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, en donde comparte un poco de su vida profesional y personal, mostrando lo que realiza en su vida cotidiana.

El día de hoy, la influencer subió una historia en el gimnasio junto a sus compañeros, haciendo ejercicio, sin embargo, el mensaje “Los hombres abundantes llegan a nuestras vidas” y el audio con la voz de ella que sonaba en el video sorprendió a los usuarios.

Karina García publicó un video con un mensaje que sorprendió a los seguidores. | Foto: Captura de Instagram @karinagarciaoficiall

“Los hombres abundantes llegan a nuestras vidas, nos aman, nos respetan, nos valoran, nos llevan a Santorini, nos dan regalos costosos, nos pagan el arriendo”, decía la paisa y se escuchaba como otras personas repetían.

Por otro lado, hay otros fanáticos que afirman puede ser una estrategia de marketing o que simplemente se encuentran alejados por temas de trabajo, puesto que, el barranquillero suele viajar constantemente y la paisa que se encuentran entrenando para su pelea en Stream Fighters.

Además, Melissa Gate, la influencer que quedo en el segundo lugar del reality, fue de las primeras en pronunciarse en sus redes, afirmando que la pareja habían terminado porque Altafulla no había podido cumplir con las expectativas de la empresaria.

Sin embargo, se dice que en la entrevista con Jeiminson TV, el artista explicó su situación y aclaró que la gente está acostumbrada a que le digan mentiras, engañen y estén por interés, añadiendo que si está con Karina es porque quiere y nadie lo obligó.

En uno de los videos publicados en el perfil del canal de la entrevista, el locutor Jeiminson Ochoa le preguntó acerca de lo que dice su pareja sobre que Altafulla es el Diomedes Díaz de esta época.